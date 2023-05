Kit per suicidarsi venduti in 40 Paesi: cuoco in manette, una vittima in Italia

Veri e propri kit del suicidio venduti on line e pronti per essere spediti. L'allarme è stato lanciato dall'Interpol canadese che ha bloccato diversi siti dove Kenneth Law, uno chef di Mississauga, in Canada, avrebbe messo in vendita dei pacchetti a base di nitrito di sodio, un conservante usato soprattutto per la lavorazione della carne che però assunto in concentrazioni eccessive può rivelarsi letale. Il kit sarebbe stato già acquistato da centinaia di persone e avrebbe provocato sette morti nel Regno Unito.

L'allarme però riguarda anche l'Italia. In provincia di Trento una 63enne si sarebbe già tolta la vita utilizzando il kit. Per questo l'attenzione delle autorità è altissima. Ci sarebbero altri otto acquirenti del composto per togliersi la vita i cui indirizzi sono stati già trasmessi alle autorità locali. La polizia criminale ha già allertato tutte le questure e le compagnie dei carabinieri.

Intanto nelle ultime ore il sedicente chef, di 57 anni, è stato arrestato dalla polizia canadese. Secondo gli inquirenti avrebbe "distribuito e commercializzato la sostanza online per prendere di mira individui a rischio di autolesionismo".

Le indagini sono partite il 31 marzo dopo una morte sospetta causata proprio dal nitrito di sodio che gli inquirenti sospettano sia stato acquistato da una società riconducibile al cuoco. Il caso è stato oggetto anche di un'inchiesta del quotidiano inglese Times. Raggiunto dalla CBC News l'uomo aveva bollato come false le accuse contenute nell'articolo. Ora dovrà dare la sua versione dei fatti in tribunale. Le forze dell'ordine di Peel ritengono che i pacchetti con il kit, circa 1.200, siano stati spediti in 40 paesi. Non è chiaro però quanti di questi contenessero effettivamente la sostanza potenzialmente letale.

Dove chiedere aiuto