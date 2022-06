Cosa sappiamo sull'attacco al centro commerciale di Kremenchuk

Un missile su un centro commerciale di una città dell'Ucraina centrale a centinaia chilometri dal fronte. L'attacco missilistico a Kremenchuk, città di 200mila abitanti nella regione centro-orientale di Poltava, ha scosso il mondo intero ieri pomeriggio. Secondo fonti ucraine c'erano un migliaio di persone in quel momento nella struttura, che si chiama Amstor, e che ospitava negozi di informatica, un supermercato e altri punti vendita. Restano solo macerie e rottami anneriti. L'ultimo bilancio disponibile, provvisorio, è di 16 morti e 58 feriti. "Il mondo è inorridito dall’attacco della Russia al centro commerciale in Ucraina", ha detto il segretario di stato Usa, Antony Blinken. L’Ucraina ha chiesto che si riunisca immediatamente il Consiglio di Sicurezza dell'Onu.

Il comando delle forze aeree ucraine ha riferito che uno o due missili X-22 sono stati lanciati da un aereo, forse bombardiere a lungo raggio Tu-22M3. L’Amstor "è un grande centro commerciale nel centro città, non lontano dalla stazione ferroviaria - dice una profuga di Kharkiv al quotidiano online Vot Tak - noi abitiamo nelle vicinanze. Stavamo mangiando, l’esplosione è stata così forte che io e mio marito non abbiamo nemmeno capito come sia successo, ci siamo nascosti sotto il tavolo. L’intera città è coperta dal fumo, tutti si sono chiusi in casa". Decine di camion di vigili del fuoco hanno lavorato fino a notte fonda per spegnere le fiamme e permettere le ricerche dei dispersi. Al calar della notte, i familiari delle persone si cui ancora non si ha notizia si sono radunati in un hotel lungo la strada, dove le squadre di soccorso hanno allestito una base, in attesa di notizie.

Fonte mappa: BBC

Secondo vari analisti militari, è probabile che i russi abbiano, di nuovo, sbagliato mira. La banalità dell'orrore della guerra. Vicinssimo al centro commerciale Amstor c’è infatti una fabbrica gigantesca, una fabbrica civile, la Kredmash, che produce cementiferi e macchine speciali. Non è escluso che i russi ritenessero, senza che vi siano conferme di alcun tipo, che fosse stata riconvertita al settore militare. "Operazione Z: corrispondenti militari della Primavera russa", un canale telegram russo, indicava la fabbrica come obiettivo (ma ha poi modificato il post dopo che i missili hanno raso al suolo il centro commerciale). "L'obiettivo non aveva nessun valore militare", spiega il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Un attacco missilistico a un centro commerciale pieno zeppo di persone è l'ennesimo crimine di guerra russo. Un crimine contro l'umanità. - ha detto Dmitry Lunin, governatore dell'Oblast di Poltava -. Questo è un palese atto di terrorismo. L'ennesima prova di cinismo contro la popolazione civile. La Russia è uno stato terrorista".

Non è la prima volta che Kremenchuk viene colpita da missili: c'era stato un attacco ad aprile e 10 giorni fa era stata presa di mira una raffineria di petrolio vicina alla città.

L'attacco missilistico è avvenuto mentre i leader di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Stati Uniti e Regno Unito si sono riuniti in Germania per il vertice del G7 per discutere, tra le altre cose, dell'inasprimento delle sanzioni contro la Russia. Il Cremlino non ha commentato l'attacco. Due giorni fa a Kiev era stato colpito un palazzo accanto alla fabbrica Artem; non sarebbe la prima volta dunque che accade qualcosa del genere. Ieri le sirene antiaeree hanno suonato in tutta l'Ucraina. A Kharkiv sotto le bombe russe dono morte almeno 5 persone. Nel martoriato Dombas l'artiglieria russa non dà tregua: otto civili sono rimasti uccisi dai lanciarazzi russi mentre prendevano acqua da una cisterna a Lysychansk. Quattro mesi di guerra, la fine non si intravede.