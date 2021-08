Il tentativo di rapimento dell'atleta bielorussa Timanovskaya

La runner bielorussa Kristina Timanovskaya è "al sicuro" dopo un presunto tentativo di rapimento. Lo ha detto il Comitato Olimpico Internazionale (Cio). Sotto accusa le autorità bielorusse che secondo gli oppositori al regime di Lukaš?nka avrebbero cercato di costringerla a tornare a casa dalle Olimpiadi di Tokyo dopo che la stessa aveva avanzato critiche al suo paese.

Il portavoce del Cio, Mark Adams, ha dichiarato che Timanovskaya ha trascorso la notte in un hotel all'aeroporto Haneda di Tokyo in un "ambiente sicuro". Ora è nelle mani delle autorità e il Cio ha chiesto al Comitato olimpico bielorusso un rapporto scritto sulla questione. Timanovskaya avrebbe chiesto asilo politico.

Timanovskaya avrebbe dovuto gareggiare oggi nella gara dei 200 metri di lunedì. Tuttavia, il Comitato olimpico bielorusso aveva escluso la runner dopo che un medico aveva descritto come fragile la sua "condizione emotivo-psicologica". Timanovskaya in un post su Instagram ha invece denunciato che si sarebbe trattato di una bugia dopo aver espresso commenti critici sui funzionari sportivi bielorussi a Tokyo. In base alle restrizioni del coronavirus, gli atleti devono lasciare le Olimpiadi di Tokyo entro 48 ore dalla competizione. I funzionari olimpici sono venuti a conoscenza della sua situazione dopo che si è rivolta alla polizia giapponese all'aeroporto.

??Kristina Timanovskaya asks the International Olympic Committee for help



«I am asking the International Olympic Committee for help,pressure has been put on me and they are trying to take me out of the country without my consent,so I am asking the @iocmedia to intervene in this» pic.twitter.com/W0TlSzI0Bh