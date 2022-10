La rocambolesca fuga da Mosca della figlioccia di Putin, la "Paris Hilton russa"

Ksenia Sobchak, l'ex candidata alla presidenza russa, è scappata dalla Russia, secondo una fonte di RIA Novosti. "Ha attraversato la Bielorussia fino alla Lituania", ha detto la fonte, senza specificare a cosa fosse collegato il viaggio. Ma è chiaro che la polizia russa fosse sulle sue tracce, benché la Sobchak sia considerata la Paris Hilton russa e figlia del mentore di Vladimir Putin. Secondo il media russo Baza, la polizia voleva "arrestare Ksenia Sobchak", e per questo gli agenti sono andati all'aeroporto moscovita Vnukovo-3, da dove avrebbe dovuto decollare.

La polizia aveva l'ordine di trattenere Sobchak, "ma è riuscita a scappare", ha detto una fonte alla Tass. "Ha lasciato Mosca di notte. Allo stesso tempo, ieri ha acquistato i biglietti aerei via Internet per Dubai, poi per la Turchia. Lo avrebbe fatto per confondere gli agenti. Ma è entrata in Lituania attraverso la Bielorussia", ha affermato una fonte dell'agenzia statale.

Il servizio di frontiera lituano non ha violato le regole quando ha ammesso Ksenia Sobchak. Lo ha detto alla radio nazionale LRT Kestutis Budrys, consigliere del presidente della Lituania. Il suo status però potrebbe cambiare dopo aver verificato la presenza di una minaccia alla sicurezza nazionale. Sobchak è arrivata in Lituania attraverso la Bielorussia, dopo aver presentato alle autorità un passaporto israeliano: sarebbe entrata a piedi in Lituania dopo aver mostrato il suo passaporto israeliano, frutto della sua seconda nazionalità. La questione ha scatenato una forte polemica nel Paese. "In questo caso particolare, se parliamo dello stato di Israele e della cittadinanza, non applichiamo il regime dei visti e l'ingresso nel Paese non è limitato, indipendentemente dalla cittadinanza dell'altro Paese", ha spiegato Budrys commentando le circostanze dell'ingresso di Sobchak in Lituania. Ora si dovrà valutare attentamente se la presenza di questa cittadina russa in Lituania possa rappresentare ulteriori minacce. "Esiste un'intera procedura su come le persone entrano negli elenchi degli indesiderabili: devono prima essere identificate come persone che pongono determinati rischi e minacce alla sicurezza nazionale" ha detto il consigliere.

Ksenia Sobchak è la figlia di Anatoly Sobchak, il primo sindaco democraticamente eletto di San Pietroburgo, a cui Putin fece da vice negli anni '90, così unito a lui che il capo del Cremlino avrebbe fatto anche da padrino al battesimo della ragazza. Diventata attivista politica e candidata dell'opposizione (ma a molti parve una candidatura più che altro di facciata) è rimasta poi invischiata in un tentativo di estorcere fondi alla Rostec, l'azienda statale che produce ed esporta prodotti industriali destinati al settore militare. Nei mesi scorsi aveva più volte criticato sul suo canale Youtube la guerra russa in Ucraina.

Intanto il direttore commerciale della holding legata alla Sobchak è diventato un imputato in un grande caso di presunte estorsioni di denaro a funzionari e uomini d'affari attraverso canali dei Telegram (tra i nomi circolati anche il capo di Rostec, Sergei Chemezov). Il ministero dell'Interno russo ha annunciato di aver arrestato tre amministratori di canali Telegram che, secondo gli investigatori, hanno pubblicato contenuti falsi su funzionari e uomini d'affari, e poi estorto denaro per la loro rimozione.