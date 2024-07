Tre donne trovate morte, è caccia all'uomo: "Non avvicinatevi, potrebbe essere armato"

La polizia inglese è sulle tracce di Kyle Clifford, un ragazzo di 26 anni sospettato di aver ucciso tre donne nella serata di ieri, martedì 9 luglio, in un'abitazione a Bushey, nell'Hertfordshire, una contea a nord di Londra. La caccia all'uomo va avanti da diverse ore, con gli agenti che stanno bussando casa per casa chiedendo ai residenti informazioni sul triplice omicidio. Nel frattempo, le autorità hanno diffuso un comunicato in cui viene intimato ai cittadini di tenersi lontano dal sospettato che, secondo le ultime informazioni, potrebbe essere armato di balestra.

Ricercato Kyle Clifford, la polizia: "Non avvicinatevi"

La chiamata alla polizia è arrivata intorno alle 19: gli agenti giunti nel quartiere di Ashlyn Close hanno trovato tre donne in gravissime condizioni. A nulla è valso l'intervento dei soccorsi, le tre vittime, tutte appartenenti alla stessa famiglia, sono decedute sul posto. Da quel momento è iniziata la caccia all'uomo, con Clifford che potrebbe essere armato e pericoloso, come sottolineato dalla polizia: "Data la gravità dell'incidente, chiediamo a chiunque sappia dove si trova di contattare immediatamente la polizia. Se credete di vederlo, vi prego di non avvicinarvi a lui e di chiamare subito il 999. Potrebbe essere ancora in possesso di un'arma".

Have you seen Kyle Clifford? 🚨



Following a triple murder in #Bushey yesterday (Tues 9 July) we're seeking Clifford in connection with the incident.



He could be in #Hertfordshire or North #London. He may be in possession of a crossbow, do not approach.https://t.co/7KonpBsLiB pic.twitter.com/C8nHkXLQy6 — Herts Police (@HertsPolice) July 10, 2024

"Siamo ancora nelle fasi iniziali dell’indagine - ha dichiarato il sovrintendente Rob Hall della principale unità anticrimine di Bedfordshire, Cambridgeshire e Hertfordshire -, ma riteniamo che Clifford possa trovarsi nella zona dell’Hertfordshire o nel nord di Londra. Si tratta di un incidente incredibilmente difficile per la famiglia delle vittime e chiediamo che venga rispettata la loro privacy mentre cercano di accettare quanto accaduto". Oltre a invitare i residenti a stare alla larga dal sospettato, gli agenti chiedono a chiunque abbia informazioni su quanto accaduto di contattare i numeri di emergenza: "Data la gravità dell’accaduto, chiunque sappia dove si trova il sospetto deve contattare immediatamente la polizia".

I residenti sotto shock: "È orribile"

Come riporta la Bbc, una vicina di casa di 46 anni ha raccontato di aver sentito le tre donne gridare: "Sembravano letteralmente bambini, qualcuno che urlava, poi il rumore è diventato più acuto e ho pensato 'quella è sicuramente una donna che urla', e nel giro di 15 minuti è stato il caos più assoluto". "È tragico e orribile", ha sottolineato un'altra residente nella zona di Ashlyn Close, quartiere adesso sotto "assedio" e totalmente bloccato dall'intervento in massa della polizia, mentre gli abitanti, perlopiù pensionati e professionisti, sono tutti sotto shock.