Killer con balestra uccide tre donne: il giallo del movente

La caccia all'uomo è terminata: arrestato Kyle Clifford, 26 anni, guardia giurata, veterano delle forze armate. Il giovane era ricercato per l'omicidio di tre donne a colpi di balestra a Bushey nell'Hertfordshire, in Inghilterra. E' ferito, è stato portato in ospedale. Le autorità hanno precisato di non aver sparato alcun colpo per la sua cattura.

La mattanza che scuote l'Inghilterra ha molti punti ancora da chiarire. Le vittime sono Carol Hunt, 61 anni, Hannah Hunt, 28 anni, e Louise Hunt, 25 anni: si tratta delle figlie e della moglie di un noto giornalista della Bbc, John Hunt, commentatore sportivo. L'omicida, secondo quel che riportano oggi i media britannici, sarebbe l'ex fidanzato di una delle due ragazze, Louise. I vicini, scioccati, hanno raccontato che la ragazza gestiva una attività di toelettatura per cani.

E' l'ex di una delle vittime

Le tre donne sono state legate prima di essere colpite a morte. N on erano imbavagliate e legate quando sono state trovate, ma c'erano segni attorno ai polsi e al viso. Secondo quanto appreso dal Guardian, una delle vittime aveva chiamato il 999 e aveva avvisato la polizia dell'accaduto prima che l'aggressore fuggisse. Le donne potrebbero essere state tenute in ostaggio per ore prima che venisse chiamata la polizia.

La polizia dell'Hertfordshire ha riferito che gli agenti intervenuti sul posto hanno trovato le tre donne già senza vita.Sul caso è presto intervenuta anche la ministra dell'Interno, Yvette Cooper, che ha definito le morti "veramente scioccanti" e ha detto di essere tenuta aggiornata sull'inchiesta.

Il movente è ignoto. Il Telegraph segnala che il fratello di Kyle Clifford sta scontando l’ergastolo per aver ucciso un adolescente nel 2018.

Non servono licenze per la balestra

Nel Regno Unito non è richiesta alcuna licenza o porto d'armi per possedere una balestra, ma è illegale portarne una in pubblico "senza un motivo ragionevole". Pochi mesi fa, a marzo, un uomo di 47 anni era stato arrestato dopo che due persone erano rimaste ferite in diversi attacchi con la balestra nel quartiere londinese alla moda di Shoreditch.