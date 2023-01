Kyrylo Budanov, la spia che dice: "Putin è malato terminale, morirà presto"

Il presidente russo Vladimir Putin è molto malato, anzi terminale: lo dice in una intervista alla rete statunitense ABC Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence miliare ucraina. Nel corso dell'ntervista, la giornalista Britt Clennett gli chiede: "Putin è malato terminale?" "Naturalmente", risponde Budanov. "é malato da molto tempo". Di cosa? "Pensiamo sia cancro". Quando morirà? "Penso presto. Spero", aggiunge Budanov. E se morirà? "Sarà rimpiazzato, con un trasferimento di poteri". La morte del presidente russo quindi non metterebbe fine alla guerra, incalza Clennett. "Questa guerra dovrebbe finire prima che muoia" risponde il capo dell'intelligence militare ucraina. A una domanda sulla fonte della notizia, Budanov dice "semplicemente lo sappiamo. Da fonti umane", vicine alla situazione. "Questa guerra deve finire prima della sua morte... vinceremo nel 2023", ha poi assicurato.

Già più volte nel recente passato Budanov ha previsto che le ostilità contro la Russia finiranno entro l’estate del 2023 con la riconquista di tutti i territori occupati, includendo in questa definizione anche la Crimea. I confini del 1991. Budanov ha anche detto che l'Ucraina sta pianificando "una grande offensiva per la primavera" e marzo potrebbe essere "il mese più caldo". Nella stessa intervista ha spiegato che "probabilmente" si verificheranno altri attacchi all'interno del territorio russo. Affermazione rilevante, perché il governo ucraino non ha mai rivendicato direttamente i bombardamenti oltreconfine.

Chi è Kyrylo Budanov

Kyrylo Oleksiyovych Budanov è nato il 4 gennaio 1986 a Kiev e si è laureato nel 2007 nell’accademia militare di Odessa. Ha combattuto nel Donbas, dove è stato ferito diverse volte. Ha svolto diversi incarichi nelle unità speciali ucraine, ma le informazioni a riguardo sono classificate.

Oggi è a capo del GUR (Golovnye Upravlenya Rosvidky), lo spionaggio militare ucraino. Gli agenti segreti ucraini del GUR sono sospettati di essere dietro varie operazioni di sabotaggio in Russia. Appena 36 anni, Budanov era una figura misteriosa fino a pochi mesi fa. La sua identitá era salita alla ribalta per la prima volta il 4 aprile di tre anni fa, quando i servizi segreti russi cercarono di assassinarlo a Kiev. La sua Chevrolet però esplose prima del tempo, l'attentato fallì e un agente russo perse una mano.

Solo da pochi mesi l'alto ufficiale dell'intelligence ucraina ha cominciato a rilasciare interviste pubbliche. Si tratterebbe secondo molti esperti di una scelta precisa da parte della strategia di comunicazione di Kiev, che con la storia del capo del GUR cerca di mettere in ombra gli errori dell'altro servizio di sicurezza ucraino, SBU. Secondo varie fonti, parte del successo dell'avanzata russa dalla Crimea all'inizio dell’invasione un anno fu dovuta al tradimento di alcuni capi dell’amministrazione regionale ucraina e di ufficiali del SBU. Non è un caso che il suo direttore Ivan Bakanov, amico di lunga data del presidente Zelensky, sia stato licenziato a luglio 2022, perché considerato responsabile di non aver neutralizzato a dovere infiltrati russi tra i suoi uomini.