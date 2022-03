La diplomazia cinese sostiene l'Ucraina mentre rafforza l'asse con la Russia

Al 20esimo giorno della guerra russa in Ucraina, la Cina continua a mantenere un atteggiamento di ambiguità. All'indomani dell'intenso incontro a Roma tra il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, e il responsabile della politica estera del partito comunista cinese Yang Jiechi, Pechino tende la mano a Kiev. E lo fa attraverso l'ambasciatore cinese in Ucraina, Fan Xianzhong.



Il diplomatico cinese ha incontrato oggi il governatore di Leopoli, Maksym Kozitsky, per ribadire il rapporto di amicizia che lega Pechino a Kiev. Lo ha reso noto lo stesso Kozitsky su Telegram, ricordando che recentemente l'Ucraina e la Cina hanno celebrato il 30esimo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche. Prima dello scoppio del conflitto, c'è stato un forte avvicinamento tra Cina e Ucraina: Kiev è infatti un importante partner commerciale cinese e rappresenta una delle tante porte europee della Belt and Road Initiative.

L'ambasciatore cinese ha assicurato che la Cina continuerà a sostenere l'Ucraina sia economicamente che politicamente, sottolineando che la Repubblica popolare non attaccherà mai il Paese dell'Europa orientale. Affermazioni che stridono con le indiscrezioni, rilanciate dalla stampa statunitense, su una presunta collaborazione militare tra Pechino e Mosca.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal FT, i cablogrammi inviati dal dipartimento di Stato americano agli alleati in Europa e in Asia non rilasciano informazioni su una fornitura cinese di tecnologia militare già arrivata a Mosca e nemmeno chiariscono quanto aiuto il leader cinese Xi Jinping potrebbe offrire al capo del Cremlino Vladimir Putin. Ma resta alto il timore di un rafforzamento dell'asse sino-russo.

Nel faccia a faccia con il governatore di Leopoli Maksym Kozytskyi, l'ambasciatore cinese ha dichiarato che la Cina "rispetta il percorso scelto dagli ucraini, perché il diritto all'autodeterminazione è sovrano per ogni popolo".



La Cina, mantenendo fede alle dichiarazione del presidente cinese Xi Jinping durante il colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha inviato i primi aiuti umanitari la scorsa settimana. La spedizione di due lotti, del valore di 5 milioni di yuan (circa 720.000 euro), prevede l’invio di cibo e altri beni di prima necessità. Nel Paese devastato dalla bombe della Russia è prevista un'altra fornitura di aiuti umanitari a breve.

Sempre sul fronte diplomatico, in mattinata c'è stato il colloquio telefonico tra l'alto rappresentante della politica estera dell'Ue Josep Borrell e il consigliere di Stato cinese, Wang Yi, per chiedere alla Cina di esercitare pressione sulla Russia così da porre fine alla guerra in Ucraina.