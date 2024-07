Laburisti a valanga: ecco le altre "landslide" della storia britannica

Come ampiamente previsto dai sondaggi, per i laburisti britannici di Keir Starmer è stata una vittoria schiacciante con la conquista di 410 seggi, e una maggioranza di 170 parlamentari rispetto a tutti gli altri partiti nel Parlamento di Westminster, che conta 650 scranni. Questa maggioranza de facto però sarà di 178 parlamentari, perché il presidente della Camera per consuetudine non vota e i 7 eletti degli indipendentisti nordirlandesi dello Sinn Fein, come da tradizione non accetteranno il seggio del parlamento di Londra che non riconoscono. Nel 2019 i conservatori di Boris Johnson, che pure ebbero una vittoria schiacciante, elessero 365 deputati, una maggioranza di 80 parlamentari, ampia ma che non fu abbastanza per mettere il premier al riparo da diverse rivolte interne dei suoi che alla fine portarono alla sua caduta.

Vittorie come quella del Labour di Starmer nel Regno Unito si chiamano "landslide", vittorie a "valanga", e sono favorite dal sistema elettorale britannico che prevede collegi uninominali a turno unico, con il cosiddetto "first-past-the-post", che significa che viene eletto in ogni circoscrizione il candidato che prende anche un solo voto in più degli altri. Di conseguenza le percentuali finali dei voti totali di un partito, non corrispondono necessariamente alle proporzioni di seggi occupati in Aula.

Con il 34% dei voti si possono occupare anche il 70% degli scranni se gli avversari vanno particolarmente male, come è successo con i conservatori di Rishi Sunak che si sono fermati a 119 eletti, ben 249 in meno delle scorse elezioni. Per fare un confronto il Labour di Jeremy Corbyn nel 2017 con il 40% dei voti a livello nazionale elesse 262 deputati, mentre stavolta il partito si è fermato al 33,8% e di deputati ne ha presi quasi il doppio. All'epoca i Tory presero il 42% dei voti, rispetto agli attuali 23,7%.

La più clamorose "landslides" sono le due che riuscì a mettere a segno un altro laburista, Tony Blair, che come Starmer aveva portato il partito su posizioni molto moderate, per molti addirittura troppo al punto da essere considerate di destra. Di sinistra, centro o destra che fossero le posizioni, agli elettori a quanto pare non dispiacquero: il New Labour di Blair andò al governo nel 1997, dopo 18 anni di opposizione, spazzando via i conservatori di John Major che si ritrovarono con soli 165 seggi, il loro peggior risultato dal 1906. I laburisti si assicurarono invece 418 deputati, una maggioranza di 179 seggi. Blair riuscì così a governare indisturbato per cinque anni e poi anche a ripetere il risultato. Nel 2001 venne rieletto con un'altra vittoria schiacciante, diventando l'unico primo ministro laburista a ricoprire due mandati completi consecutivi. Il partito ottenne 412 deputati e una maggioranza di 167 seggi.

La più grande landslide della storia risale però al lontano 1832, quando i Whigs, i precursori degli attuali liberali, ottennero una maggioranza complessiva di 224 seggi, con i Tory che si fermarono al 29% dei voti. All'epoca però non c'era il suffragio universale, anche se era da poco stato approvato il Reform Act, una legge che dava il diritto di voto a tutti gli uomini che possedevano o potevano permettersi di affittare una proprietà. Prima della riforma solo circa un uomo su 10 aveva il diritto voto, dopo il Reform Act questa cifra raddoppiò. Il suffragio universale nel Regno Unito arrivò nel 1928, con le donne che ottennero finalmente il diritto di voto così come tutti gli adulti di età superiore ai 21 anni.