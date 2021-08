Il più grande bacino artificiale degli Usa è a secco

Il gigantesco bacino vicino Las Vegas entro fine anno raggiungerà il minimo storico dalla sua creazione quasi cento anni fa. Il governo federale ha disposto per la prima volta nella sua storia limitazioni idriche per alcuni Stati

Il governo federale degli Stati Uniti ha dichiarato per la prima volta nella storia restrizioni idriche per il lago Mead, il più grande bacino artificiale del paese, alimentato dal fiume Colorado. È il risultato della terribile siccità che imperversa da anni negli Stati Uniti occidentali. Il lago Mead sarà ufficialmente in carenza d'acqua nel 2022.

L'agenzia preposta alla gestione delle risorse idriche ha appena pubblicato le sue previsioni per i prossimi 24 mesi e le prospettive sono molto preoccupanti: entro la fine dell'anno il lago Mead, un gigantesco bacino artificiale attaccato alla diga di Hoover vicino a Las Vegas, avrà raggiunto il livello più basso dalla sua creazione negli anni '30 del secolo scorso.

Di conseguenza, le autorità federali hanno annunciato che il prossimo anno implementeranno restrizioni per gli stati a valle del Lago Mead, che avranno un impatto su milioni di consumatori, compresi gli agricoltori. L'Arizona riceverà circa il 18% in meno di acqua rispetto a un anno normale, il Nevada il 7% in meno e il Messico, dove il Colorado termina la sua corsa, il 5% in meno.

"Come gran parte dell'Occidente americano e nei nostri bacini fluviali interconnessi, il Colorado affronta sfide senza precedenti e crescenti", ha affermato Tanya Trujillo, funzionario della Federal Water Resources Agency. "L'unico modo per rispondere a queste sfide e ai cambiamenti climatici è utilizzare le migliori conoscenze scientifiche e lavorare insieme", ha aggiunto. Secondo uno studio pubblicato l'anno scorso dalla United States Geological Agency (USGS), la portata del fiume Colorado è diminuita in media del 20% nell'ultimo secolo e almeno la metà di tale declino può essere attribuita all'aumento del temperature della zona. "A livello globale, 800 milioni di persone rischiano di subire una carenza idrica cronica a causa della siccità causata da un riscaldamento di +2°C", secondo una bozza di rapporto degli esperti climatici dell'Onu (Ipcc) ottenuta lo scorso giugno dall'Afp. A causa dei gas serra generati dalle attività umane, principalmente combustibili fossili, il pianeta ha già guadagnato circa 1,1°C dall'era preindustriale. La maggior parte di questo riscaldamento si è verificato negli ultimi 50 anni.