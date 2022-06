I lanciarazzi Himars cambieranno le sorti della guerra in Ucraina?

Nessuno spazio per i negoziati. La strategia è "più armi". I lanciarazzi americani Himars "sono arrivati in Ucraina", lo annuncia su Twitter il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov. "Grazie al mio collega e amico americano segretario alla Difesa Lloyd J. Austin III per questi potenti strumenti. L'estate sarà calda per gli occupanti russi. E l'ultima per alcuni di loro", prosegue il tweet. Reznikov non ha specificato il numero di Himars arrivati nel Paese, ma la settimana scorsa Politico - citando anonimi funzionari del dipartimento della Difesa Usa - scriveva che il Pentagono stava valutando l'invio a Kiev di altri quattro lanciarazzi di questo tipo. E a poche ore dall'annuncio dell'arrivo dei lanciarazzi, forti informate alla Cnn hanno fatto sapere che l'amministrazione Biden dovrebbe annunciare un altro invio di aiuti militari all'Ucraina e nel pacchetto dovrebbero esserci proprio altri sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità e munizioni. A stretto giro, dall'agenzia Bloomberg arriva la conferma che gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare ulteriori 450 milioni di dollari in aiuti militari.

Consegnari a Kiev i lanciarazzi Himars

L'Ucraina riceve dunque dagli Usa i lanciarazzi Himars. Le nuove armi vanno a integrare l'arsenale di Kiev e secondo alcuni analisti militari potrebbero rivelarsi fondamentali nella nuova fase della guerra con la Russia. Cosa sono gli Himars? Che caratteristiche hanno? L'Himars (High Mobility Artillery Rocket System) è un sistema a ruote più leggero, installato su camion, in grado di sparare grandi quantità di munizioni. Il sistema è in grado di lanciare razzi con una gittata di circa 80 chilometri, consentendo quindi di colpire a distanza e in condizioni di maggiori sicurezza per chi utilizza il dispositivo. I nuovi sistemi di artiglieria hanno una gittata nettamente superiore rispetto a quelli inviati sinora dagli Usa all'Ucraina. Gli Himars daranno alle forze ucraine la capacità di colpire più lontano dietro le linee russe e a distanze meglio protette dalle armi a lungo raggio della Russia.

I M777 Howitzers, inviati il mese scorso, hanno costituito un significativo aumento di potenza e gittata rispetto ai sistemi precedentemente inviati, ma non superano i 25 chilometri: tali caratteristiche limitano la possibilità di individuare obiettivi. Gli Stati Uniti hanno utilizzato il sistema Himars ripetutamente negli ultimi anni. Nel 2015 è stato impiegato in Iraq, nel 2016 è stato utilizzato per colpire postazioni dell'Isis in Siria. Nel 2018 è stato segnalato l'impiego in Afghanistan.

Il sistema missilistico M142 Himars è un sistema lancia razzi ad alta mobilità. Rispetto a quello sviluppato negli Anni 70 l'Himars è un'arma più leggera, agile, e montato su ruote anziché su cingoli. Il raggio di azione è intorno agli 80 chilometri, una gettata doppia rispetto a cannoni M777 calibro 155, l'altra arma targata Usa che ha permesso agli ucraini di resistere ai colpi senza sosta dell'artiglieria russa. C'è il massimo riserbo su dove verranno inviati i sistemi di lancio Himars, ma il campo di battaglia lascia pochi dubbi: la meta più probabile è il Donbass, dove si combatte da mesi e l'avanzata russa nel Lugansk ha consolidato i successi ottenuti lunga la fascia meridionale del saliente di Sevierodonetsk-Lysychansk.

Difficilmente porteranno cambiamenti drastici

Il Ministro della Difesa ucraino ha reso noto che i primi sistemi Himars forniti dagli Usa sono effettivamente arrivati nel Paese, men tre nei giorni scorsi si è svolto in parallelo l'addestramento dei militari ucraini. Per quanto importante, tale sviluppo difficilmente porterà un cambiamento drastico della situazione sul campo. Infatti, i sistemi Himars, nonostante siano estremamente accurati e possano colpire obiettivi a lunga distanza, sono stati forniti in quantità limitate, tali per cui difficilmente cambieranno le sorti del conflitto. Secondo Kurt Volker, già ambasciatore Usa alla Nato ma soprattutto inviato speciale sino al 2019 per i negoziati in Ucraina, "è possibile che le difese ucraine riescano a fiaccare i russi, fermandone l'offensiva o limitandola. A questo punto - dice alla Stampa - un esercito sfibrato da un'avanzata lenta e costosa potrebbe subire una controffensiva da parte ucraina".