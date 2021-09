Negazionista convince un 67enne col Covid a lasciare l'ospedale: l'uomo è morto dopo poche ore

Joe McCarron è tornato in ospedale ed è stato attaccato al ventilatore polmonare ma per lui non c'è stato nulla da fare. A convincerlo a lasciare la struttura sarebbe stato l'italiano Antonio Mareddu

Lo avrebbero incoraggiato a lasciare l'ospedale nonostante avesse il Covid. I medici non erano d'accordo ma c'è chi l'avrebbe convinto che se fosse rimasto nelle mani dei camici bianchi sarebbe morto. Un “consiglio” che purtroppo gli è costato la vita e adesso c'è un'indagine che prova chiarire l'esatta dinamica dei fatti. È la storia di Joe McCarron, il 67enne di Dungloe, morto venerdì all'ospedale dell'università di Letterkenny. L'uomo era stato di nuovo ricoverato dopo aver lasciato il nosocomio contro il parere dei medici. Quando è tornato nella struttura le sue condizioni erano già gravi. È stato attaccato al ventilatore polmonare ma per lui non c'è stato nulla da fare. I funerali si sono svolti domenica ma a distanza di 48 ore è già nel pieno l'indagine che prova a ricostruire come sono andate le cose.

Nella vicenda è entrato anche un ristoratore italiano con un ruolo che lo vede al centro dell'indagine. Si tratta di Antonio Mureddu che, secondo gli investigatori, avrebbe un passato vicino all'estrema destra e ai negazionisti. Sarebbe uno degli attori principali della vicenda perché è stato lui a convincere il 67enne a lasciare l'ospedale. In un primo momento si sarebbe intestato anche il “merito” di aver salvato McCarron ma purtroppo i fatti lo hanno smentito dopo poche ore. Quando si presentò in corsia, con tanto di cellulare in mano con il quale riprendeva e la mascherina sotto al mento, Mureddu disse al 67enne che se fosse rimasto in ospedale la sua vita sarebbe stata in pericolo.

Ai medici che consigliarono al paziente di rimanere ricoverato perché era in pericolo di vita avrebbe risposto “meglio che muoia in casa che qui”. Poi il video fuori all'ospedale dicendo di aver “salvato la vita a Joe”. Toccherà adesso agli investigatori ricostruire completamente la vicenda e stabilire se l'intervento di Mureddu sia stato in qualche modo coercitivo rispetto alla volontà del 67enne. A preoccupare le autorità c'è inoltre l'ipotesi secondo cui questo episodio ne seguirebbe un altro in cui il personale medico dello stesso ospedale è stato attaccato perché accusato di prescrivere cure improprie a un altro malato di Covid 19.

Chi è Antonio Mureddu

Intanto gli investigatori stanno approfondendo il profilo di Mureddu. Si tratta di un ex militare italiano che è intervenuto insieme ai legali del Common Law Information Center di Ballybofey, una cittadina vicina. Secondo questo gruppo di persone, il trattamento sanitario per il Covid 19 potrebbe essere applicato solamente con l'autorizzazione del paziente. Almeno è questa l'interpretazione che danno della legge e nei loro video incoraggiando anche altre persone a fare lo stesso. Mureddu, che si presentò in ospedale insieme a Michael McGee del centro legale, ha dichiarato che era stato lo stesso McCarron a richiedere la sua assistenza all'interno della struttura. Si tratta di una delle circostanze al vaglio degli investigatori. Secondo i dati in possesso di quest'ultimi, Mureddu si farebbe chiamare anche Gravegliu, garofano in sardo, e sarebbe un sostenitore della Lega. Nel 2019 avrebbe provato a organizzare anche un incontro nel suo ristorante, il Ristopub Headford Arms a Headford, Galway, per i sostenitori irlandesi del partito.