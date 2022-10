Viene lasciata sola durante il travaglio e la figlia muore

Una donna in gravidanza ha perso la sua bambina in modo inaspettato nonostante si trovasse in ospedale. Amy Harrison è rimasta sola in una stanza dell'ospedale "tutta la notte" senza essere controllata da un medico o da un'ostetrica. L'assenza di di movimenti della bambina è passata inosservata ed è morta, ma avrebbe potuto essere salvata.

Succede a Manchester. Ore dopo l'inizio del processo di induzione, "non stava succedendo nulla", ha spiegato Amy, fino a quando non sono iniziate le contrazioni che però sono scomparse dopo che le è stato somministrato un antidolorifico. Il giorno successivo, il sesto di ritardo, Amy stava diventando "sempre più preoccupata per la riduzione dei movimenti" del suo bambino. La paziente ha chiesto il monitoraggio dei movimenti, ma le è stato detto che i controlli erano stati fatti due ore prima.

"Lo staff non è riuscito a monitorarmi come avrebbe dovuto fare, le mie contrazioni stavano diventando sempre più intense, mi stavo innervosendo perché ero da sola e soffrivo molto. Un membro dello staff ha detto che mi avrebbero spostato e messo in una stanza da sola - guardando indietro, penso che quello sia stato il grande punto di svolta".

Fin dalla sua esperienza da incubo, Amy ha scoperto attraverso le indagini svolte che il personale aveva registrato i suoi dati medici in modo errato durante la sua permanenza in reparto: erano convinti fosse in ritardo di un solo giorno. Durante la notte, Amy non ha dormito molto perché aveva le contrazioni "ogni paio di minuti". "Un'ostetrica non è venuta per tutta la notte", ha continuato. “Sono uscita di notte per chiedere il paracetamolo e sono tornata nella stanza. Quella è stata l'unica interazione che ho avuto per tutta la notte".

Quando finalmente è stata visitata, Amy ha chiesto perché stesse avendo contrazioni ma meno movimenti della bambina. Due ostetriche hanno fatto dei controlli preoccupati dalla situazione, poi una ecografia ha stabilito la morte della bambina. Le scioccanti carenze del personale dell'ospedale nel prendersi cura di Amy e del suo bambino sono state recepite dall'ospedale: i vertici hanno concluso che se fosse stato effettuato un "monitoraggio appropriato", la bambina sarebbe nata viva.