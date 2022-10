Il lavoro dei sogni esiste: 2.800 euro al mese per viaggiare in camper

Essere pagati, anche profumatamente, per svolgere un'attività tutt'altro che sgradita: viaggiare. Oltretutto tra gli splendidi paesaggi dell'Australia e della Nuova Zelanda. Si tratta dell'offerta di lavoro "da sogno" pubblicata sulla piattaforma Deel, un'azienda neozelandese alla ricerca di creatori di contenuti per i social network, pronta a pagare fino all'equivalente di 2.800 euro mensili ai viaggiatori dotati di telecamera. L'offerta, oltre alla sostanziosa busta paga, prevede anche il rimborso completo delle spese sostenute durante il viaggio, dalle attrezzature al cibo, fino agli spostamenti.

Come ogni annuncio di lavoro, anche in questo caso esistono dei requisiti necessari per i candidati. Come riportato sul sito dell'azienda, è essenziale avere un passaporto valido, la patente di guida e un'ottima conoscenza dell'inglese, soprattutto quello scritto. Ovviamente, è anche richiesta una certa dimestichezza con le riprese video e con la gestione delle piattaforme social. Il criterio più stringente riguarda proprio il rapporto con Facebook e simili: i candidati dovranno infatti dimostrare di avere almeno tre anni di esperienza come gestori di account social, come influencer o come brand ambassador. Infine, viene richiesta anche la capacità di organizzare riunioni in remoto e di intervistare clienti e società partner dell'azienda.

Lo stipendio proposto è di 5mila dollari neozelandesi al mese, pari a quasi 3mila euro (2.800 per la precisione). Uno stipendio ottimo per viaggiare tra le splendide isole dell'Oceania e svolgere quanto richiesto, ossia documentare il viaggio con foto e video, realizzando una sorta di diario di bordo. Al resto penserà l'azienda, comprese le spese per i visti e i voli per raggiungere l'Australia e la Nuova Zelanda, oltre ad un pc portatile con tanto di accessori e l'assicurazione sanitaria. L'orario di lavoro non è specificato e c'è la possibilità di gestirsi in autonomia e con flessibilità, a patto di rispettare le scadenze previste dal lavoro.