Lavrov: "La politica dell'Occidente sta raggiungendo il punto di non ritorno"

L'Occidente "vuole trasformare la Russia in uno stato canaglia", ma "non è riuscito a isolarci". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov intervenendo alla Duma e sottolineando che "si stanno rafforzando i legami con la Cina".

Il ministro, citato dalla Tass, ha sottolineato che "da molti anni" l'Occidente ha una "politica di contenimento della Russia, anche attraverso l'espansione della Nato in direzione dei confini russi e attraverso "la trasformazione della fraterna Ucraina in anti-russa, in una roccaforte militare russofobo". Ma per Lavrov la politica degli Stati Uniti e dei suoi alleati europei "sta raggiungendo il punto di non ritorno".

I tentativi di isolare la Russia "sono falliti e anche i nostri nemici devono ammetterlo", ha aggiunto ricordando che il presidente Vladimir Putin adotta una "politica estera finalizzata la rafforzamento della difesa degli interessi nazionali, ma anche della cooperazione internazionale". E questo nonostante "gli Stati Uniti e i loro alleati stiano conducendo contro di noi una guerra ibrida che è stata preparata per molti anni". Lo scopo di questa guerra, ha proseguito il ministro degli Esteri, "non è solo sconfiggere il nostro Paese sul campo di battaglia, distruggendo l'economia russa, ma anche circondarci di un cordone sanitario, trasformandolo in una specie di Paese emarginato".

Lavrov ha poi affermato che "l'Occidente sta mentendo alla Russia su quanto accaduto realmente al Nord Stream", ovvero sulle esplosioni di settembre che hanno danneggiato il gasdotto. "Tutti ci hanno mentito: ora nascondendo la verità sugli attacchi terroristici al Nord Stream".