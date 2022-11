"Lavrov ricoverato in ospedale": una fake news

Secondo quanto riferito dal giornalista della Associated Press Niniek Karmini il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov sarebbe stato portato in ospedale subito dopo il suo arrivo a Bali dove è in corso il vertice del G20. Sarebbero state fonti del governo e medici indonesiani a riferirlo all'agenzia di stampa internazionale spiegando che il diplomatico russo era in cura per un problema cardiaco.

I funzionari hanno detto che è stato portato all'ospedale Sanglah nel capoluogo di provincia, Denpasar.

La portavoce del ministero russo, Maria Zakharova, ha però bollato la notizia come una "fake news". "Io e Serghei abbiamo letto la notizia in Indonesia e non potevamo credere ai nostri occhi. Zakharova ha poi postato un video di Lavrov in relax nel resort.