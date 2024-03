Le immagini della petroliera che si è capovolta nel mare in tempesta

La "Keoyoung Sun", una petroliera battente bandiera sudcoreana, si è ribaltata al largo della prefettura di Yamaguchi, sulla costa occidentale del Giappone. Otto persone sono state tratte in salvo, mentre il bilancio dei dispersi è salito da 3 a 5, secondo quanto riportato dal quotidiano locale The Mainichi. L'sos è stato lanciato dall'equipaggio nelle prime ore del mattino di mercoledì 20 marzo e la guardia costiera giapponese è intervenuta via mare e via terra: ancora in corso le operazioni di ricerca, recupero e salvataggio, rese complesse dalle condizioni meteorologiche avverse.

Il ribaltamento sarebbe dovuto, stando alle prime informazioni, proprio all'intenso maltempo registrato nelle scorse ore, con onde alte e venti fino a circa 55 chilometri orari. A bordo della petroliera viaggiavano in tutti 11 uomini: due coreani, otto indonesiani e un cittadino cinese. La nave trasportava 980 tonnellate di acido acrilico, secondo quanto riferito dall'ufficio della guardia costiera.