Marine Le Pen e altri membri del partito accusati di aver sottratto oltre 600mila euro

Marine Le Pen, il padre Jean-Marie e altri esponenti del suo partito, il Rassemblement National, sono stati accusati di avere utilizzato a fini indebiti oltre 600mila euro del Parlamento europeo durante i loro mandati di eurodeputati. La notizia è stata diffusa dal giornale online Mediapart che ha rivelato un rapporto dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (Olaf). L'Olaf indaga sui casi di frode ai danni del bilancio dell'Unione Europea, sui casi di corruzione e di "grave inadempimento degli obblighi professionali all'interno delle istituzioni europee" si legge sul sito ufficiale.

Le 129 bottiglie di vino e champagne

In questo caso, il rapporto dell'Olaf di cui è entrato in possesso Mediapart parla dei rimborsi richiesti da parte di eurodeputati del partito di Marine Le Pen al Parlamento Europeo. Viene menzionata una scena del 2010, quando Le Pen organizzò una riunione su «Le regioni e l’Europa di fronte alla crisi finanziaria» chiedendo 5mila euro di rimborso spese per l’albergo e la trasferta di 13 dirigenti del partito. Uno di questi ha però informato l’Olaf che in realtà quella riunione riguardava l’elezione del nuovo presidente del partito, una tematica al di fuori dell'attività istituzionale del Parlamento Ue. Secondo il rapporto, Le Pen avrebbe appeso una bandiera dell'Ue per poterla fotografare e inviare l'immagine agli uffici del Parlamento per giustificare il rimborso spese.

Un altro episodio è quello contestato al padre, Jean-Marie Le Pen, che il 28 dicembre 2016 ordinò 129 bottiglie di vino e champagne per una cifra che ha sfiorato i 9000 euro mandando la fattura al Parlamento europeo. Tuttavia, 113 di quelle bottiglie vennero consegnate nella sua dimora privata di Montretout, altra attività sconnessa dalle attività di europarlamentare. Marine Le Pen domenica prossima sfiderà Emmanuel Macron nel secondo turno delle presidenziali francesi. Dal 2017 è indagata per avere usato fondi del Parlamento europeo per pagare degli assistenti che in realtà lavoravano per lei al partito, senza alcun rapporto con le sue attività di eurodeputata.