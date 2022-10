Il leader ceceno Kadyrov invia i figli minorenni al fronte in Ucraina

Il leader della Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha annunciato lunedì l'invio di tre dei suoi figli a combattere in Ucraina. In un messaggio su Telegram, ha detto che Akhmat, Eli e Adam, rispettivamente di 16, 15 e 14 anni, hanno seguito un addestramento militare "per molto tempo" per imparare a usare "diverse armi".

"È arrivato il momento di mostrarsi in una vera battaglia, non posso che salutare la loro determinazione. Presto andranno in prima linea e saranno nelle aree più difficili della linea di contatto", ha dichiarato. “Ho sempre pensato che il compito principale di un padre sia quello di insegnare ai figli la pietà e di insegnare loro a difendere la famiglia, il popolo e la patria. Chi vuole la pace, si prepara alla guerra!”, ha scritto su Telegram.

Il leader ceceno ha 14 figli, secondo il suo sito web ufficiale, ma i media russi dicono che potrebbe averne di più. Sabato, Kadyrov ha invocato l'uso di "armi nucleari a bassa potenza" in Ucraina. "A mio parere, devono essere prese misure più drastiche, fino alla dichiarazione della legge marziale nelle zone di confine e all'uso di armi nucleari a bassa potenza", ha dichiarato su Telegram.

Lunedì il Cremlino ha preso le distanze, dicendo che la dichiarazione di Kadyrov di usare armi nucleari a basso potenziale era stata fatta in preda alle “emozioni”. "In tempi difficili, tuttavia, le emozioni devono essere escluse da qualsiasi valutazione. Preferiamo fare valutazioni misurate e obiettive", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Tuttavia, Peskov ha elogiato il "contributo eroico" di Kadyrov all'offensiva armata in Ucraina, dove centinaia, se non migliaia, di ceceni sono stati inviati a combattere.