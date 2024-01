Il comandante di Hezbollah ucciso da Israele e i nuovi scontri al confine con il Libano

Uno dei leader militari di Hezbollah, Jawwad Tawil, è stato ucciso in un raid israeliano su Kherbet Selem, in Libano, mentre stava viaggiando all'interno di un'auto nell'area al confine tra i due Paesi. Tawil, la cui uccisione è stata confermata da un funzionario della sicurezza, era un comandante della forza d'elite "Radwan" di Hezbollah sulla quale Israele si stava concentrando negli ultimi tempi, come affermato dal portavoce militare israeliano Daniel Hagari.

I razzi di Hezbollah in risposta all'uccisione del "numero 2" di Hamas

Come riporta Associated Press, il raid che ha ucciso Jawwad Tawil fa parte della risposta israeliana ad uno "dei più grandi attacchi in tre mesi di combattimenti a bassa intensità" sferrato da Hezbollah nella giornata del 6 gennaio contro una base del traffico aereo nel nord di Israele. Il gruppo militante ha detto che l'attacco rappresenta la "risposta iniziale" alla morte del numero due di Hamas, Saleh Arouri, ucciso la scorsa settimana in un raid israeliano su Beirut.

Gli scontri a bassa intensità lungo la "linea blu" che separa il Libano da Israele sono iniziati poco dopo l'attacco sferrato da Hamas lo scorso 7 ottobre. In una conferenza stampa congiunta con Blinken, in questi giorni in visita in Medio Oriente, il governo del Qatar ha affermato che l'uccisione dell'anziano leader di Hamas in Libano "potrebbe influenzare i complicati negoziati per il potenziale rilascio di altri ostaggi detenuti da Hamas a Gaza". Tuttavia, ha aggiunto, "stiamo continuando le nostre discussioni con le parti e cercando di raggiungere il prima possibile un accordo".

Il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, Herzi Halevi, ha dichiarato che la pressione militare su Hezbollah, alleato di Hamas, sta aumentando e che o sarà efficace "o arriveremo a un'altra guerra". "Suggerisco a Hezbollah di imparare ciò che Hamas ha già imparato negli ultimi mesi: nessun terrorista è immune", ha affermato il primo ministro Benjamin Netanyahu.

Al Jazeera accusa Israele di aver ucciso due dei suoi giornalisti

Nella stessa giornata di oggi, 8 gennaio, un razzo israeliano lanciato nel settore occidentale di Rafah, a sud della Striscia di Gaza, ha colpito l'auto sulla quale viaggiavano tre passeggeri. Secondo quanto afferma Al Jazeera - l'emittente più grande del Medio Oriente, con sede in Qatar - si tratterebbe di due suoi giornalisti: Mustafa Thuria e Hamza Dahdouh, figlio maggiore del capo dell'ufficio di Al Jazeera a Gaza, Wael Dahdouh, la cui moglie, altri due figli e un nipote sono morti in un un precedente attacco israeliano ad ottobre. Nell'attacco di oggi sarebbe invece rimasto ferito il terzo passeggero, anche lui giornalista, il freelance Hazem Rajab.

Il ministero della Sanità di Gaza ha confermato le morti e si è unito alle accuse di Al Jazeera contro l'attacco israeliano, mentre i dati di Reporter senza frontiere parlano di 79 giornalisti nell'arco di tre mesi. "Un massacro senza fine", denuncia l'organizzazione.