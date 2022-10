Cosa significa la legge marziale nelle regioni ucraine annesse

Il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di applicare la legge marziale nelle quattro regioni ucraine che la Russia ha annesso illegalmente: quelle di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e di Kherson. A riportare la notizia l’agenzia Tass, specificando che l’introduzione della legge marziale avverrà a partire da domani, giovedì 20 ottobre 2022.

Putin: "Kiev respinge ogni proposta di negoziato"

In occasione della riunione del Consiglio di sicurezza russo, Putin ha dichiarato che "sono entrate in vigore le leggi costituzionali sull'ammissione di quattro nuove regioni nella Federazione russa. Il regime di Kiev, come sapete, ha rifiutato di riconoscere la volontà e la scelta delle persone, e respinge ogni proposta negoziale. Al contrario, continua i bombardamenti. Persone innocenti stanno morendo", ha detto il leader del Cremlino rivendicando la legittimità delle annessioni.

Cosa cambia con la legge marziale nelle regioni annesse

Il presidente russo ha annunciato poi di aver firmato un decreto per introdurre la legge marziale nelle quattro regioni ucraine recentemente annesse, a partire da domani. Ma cosa vuol dire introdurre la legge marziale in un paese o in una regione? La legge marziale è l’insieme di norme che si applicano ad un paese in caso di guerra, colpo di stato o di calamità, insomma quando si presentano esigenze eccezionali di ordine pubblico. Solitamente la sua applicazione tende a ridurre alcuni diritti normalmente garantiti ai cittadini in tempo di pace, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale. Le norme previste dalla legge marziale variano da paese a paese ma generalmente comportano la sospensione della libera circolazione, prevedono sanzioni più severe rispetto alla legge ordinaria e riducono la durata dei processi. In particolare, l’amministrazione della giustizia ordinaria passa ai tribunali militari, in poche parole questi ultimi prendono il controllo della normale amministrazione della giustizia.

Possibile legge marziale anche in Russia

Con l'applicazione della legge marziale i cittadini non potranno più lasciare il Paese mentre saranno evacuate le strutture economiche, sociali e culturali e i civili reinsediati in aree sicure. Verrà introdotta la censura militare e il controllo delle conversazioni telefoniche. Inoltre, la legge marziale potrà essere applicata anche in Russia. "Quando sarà necessario, altre misure definite dalla legge federale sulla legge marziale potranno essere applicare nella Federazione russa nel periodo della legge marziale", si legge nel decreto. Intanto Putin ha emesso un decreto che limita i movimenti all'interno e all'esterno di otto regioni adiacenti all'Ucraina (Crimea, Krasnodar, Belgorod, Briansk, Voronezh, Kursk, Rostov e Sebastopoli).

Non è tutto, Putin ha dato istruzioni al governo di preparare un disegno di legge per creare un nuovo Consiglio di coordinamento che risponda al Consiglio dei ministri "per rispondere alle necessità che emergono durante l'operazione militare speciale". Infine, il presidente russo in un decreto a parte, ha stabilito il versamento dell'equivalente di 3mila euro al mese a chi viene reclutato.