Scavalca la recinzione dello zoo: uomo sbranato da un leone

Incidente mortale nello zoo di Accra, in Ghana, dove un uomo è stato ucciso da un leone dopo essere entrato nella gabbia del grosso felino. La tragedia è avvenuta nella giornata di ieri, domenica 28 agosto, nel parco situato nella capitale ghanese: la vittima, dopo aver scavalcato la recinzione, si è trovato faccia a faccia con il leone, che lo ha attaccato, non lasciandogli scampo. La notizia dell'incidente è stata confermata attraverso una nota dalla Forestry Commission, l'agenzia statale responsabile della fauna selvatica in Ghana.

"L'intruso è stato aggredito da uno dei leoni della struttura - affermano i funzionari nella dichiarazione rilasciata ai media locali - l'uomo è deceduto per le ferite riportate nell'attacco. Il suo corpo è stato portato all'obitorio". Il leone protagonista dell'attacco si trovava in una gabbia insieme ad una leonessa e ai loro cuccioli: l'animale potrebbe aver agito per difendere la sua famiglia, vedendo nell'intruso un possibile pericolo. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per chiarire come l'uomo sia riuscito a scavalcare la recinzione e per quale motivo.