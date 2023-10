La lettera simbolo del militare israeliano: "Ora è il tempo della guerra, ma i palestinesi non sono il nemico"

Fanno il giro del mondo le parole di Nir Avishai Cohen, militare israeliano, maggiore riservista delle forze di difesa oltre che autore del libro "Love Israel, Support Palestine". Residente ad Austin, in Texas, è tornato in Israele questa settimana, per indossare la divisa e assolvere il suo dovere di militare. Un suo post su X ha raggiunto i due milioni di visualizzazioni: "Sono ormai le nove e mezza di sera - si legge - sono tornato dall'estero due ore fa, sono già in uniforme e armato, diretto a sud, verso le riserve, sto per adempiere ai miei doveri di ufficiale generale della brigata responsabile della protezione del confine con la Giordania e l'Egitto. Come tutti gli altri, non ho idea per quanto tempo sarò reclutato". Una lettera simbolo, perché delinea molto bene lo stato d'animo di milioni di israeliani "pacifisti", da anni in profondo disaccordo con le politiche del governo Netanyahu, ma che dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre si compattano e "vanno alla guerra", senza però mai smettere di sperare in un futuro di convivenza tra i due popoli.

"La guerra si poteva evitare, ma ora è troppo tardi"

"Come tutte le innumerevoli volte in cui ho prestato servizio nella riserva, anche questa volta, finché sarò in divisa, non scriverò qui le mie opinioni personali - continua - Ma prima di tacere vorrei scrivere qui alcuni miei pensieri". E li elenca: "Non c'è nulla al mondo che possa giustificare il massacro di centinaia di persone innocenti". E poi ; "Adesso è tempo di guerra, la prima cosa in questo momento è proteggere la casa, il Paese. Non confondiamoci, questa non è una “guerra senza scelta”, si poteva evitare, ma ora è troppo tardi. Ora non c’è altra scelta che imbracciare le armi e difendere i cittadini di Israele. Difenderò il mio paese dai nostri nemici. I nostri nemici sono organizzazioni terroristiche assassine controllate da estremisti islamici. Al massacro di israeliani innocenti non deve corrispondere il massacro di palestinesi innocenti. È importante ricordare che il popolo palestinese non è nostro nemico".

"Palestinesi e israeliani sono prigionieri di una minoranza religiosa violenta"

"Milioni di palestinesi che vivono qui con noi tra il mare e la Giordania non sono nostri nemici. Proprio come la maggior parte degli israeliani, anche la maggior parte dei palestinesi vuole semplicemente vivere la propria vita in pace e dignità. I due popoli che vivono qui, il popolo ebraico e il popolo palestinese, sono prigionieri da decenni di una minoranza religiosa violenta. Da entrambe le parti, una violenta minoranza religiosa trascina il conflitto in una violenza spaventosa. Sì, paragono i leader di Hamas ai leader del sionismo religioso - dice Cohen - Da entrambe le parti, una visione religiosa estrema impone comportamenti violenti".

"Questa guerra prima o poi finirà. Alla fine entrambe le nazioni dovranno fare i conti con i leader. Dobbiamo svegliarci e non lasciare che qui governino gli estremisti. I palestinesi e gli israeliani dovranno denunciare i fondamentalisti. Gli israeliani dovranno spodestare Ben Gabir, Smotrich e la loro banda dal potere, mentre i palestinesi dovranno spodestare i capi di Hamas. Nel momento di massima rottura nella società israeliana, la verità viene rivelata. Si svelano coloro che amano il paese" e al contrario, viene messa in luce la nudità di molti utenti social secondo Cohen, "un mucchio di zeri che, a parte la calunnia e l’incitamento, non contribuiscono per nulla allo Stato di Israele".

"Non c’è altra scelta che seguire la via della pace"

"Questa è l'ora dei difensori di Israele. Alla fine della guerra faremo i conti con gli zeri, gli eroi della tastiera. In mezzo al dolore terribile e all'enorme frattura, cerco di cercare frammenti di speranza. Poco dopo la terribile guerra dello Yom Kippur, fu firmato un accordo di pace tra Israele ed Egitto. Dobbiamo renderci conto che non esiste risorsa di sicurezza più grande della pace - ragiona il militare - Anche l’esercito più forte non può proteggere il paese nel modo in cui lo protegge la pace. La via della pace sarà per sempre migliore della via della guerra, quella su cui abbiamo camminato per troppo tempo. Alla fine della guerra, dopo che migliaia di morti israeliani e palestinesi saranno stati sepolti, dopo che avremo finito di lavare via i fiumi di sangue, dovremo capire che non c’è altra scelta che seguire la via della pace, la vera vittoria è quella. Questo è tutto, lascio il cyberspazio. Presto arriverò alla base e darò il mio contributo alla difesa dei cittadini dello Stato di Israele. Il cuore spezzato è con le famiglie degli assassinati e dei dispersi. Ci incontreremo qui o davanti a una birra fresca dopo la guerra, faremo di tutto perché questa sia l'ultima guerra".