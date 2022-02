Cosa significa la lettera "Z" sui carri armati russi al confine con l'Ucraina

Una misteriosa lettera "Z" è apparsa sui carri armati russi e sulle file di convogli che si stanno muovendo verso il confine con l'Ucraina. Le lettere sono disegnate in bianco all'interno di un quadrato su carri armati, cannoni semoventi, camion di carburante e veicoli di rifornimento. Cosa significa questa lettera "Z"? La prima ipotesi è che serva per identificare i mezzi e per determinare ruoli specifici in qualche tipo di operazione militare.

Su Telegram, un canale indipendente russo che monitora da vicino i movimenti militari ha affermato che "tutte le attrezzature (contrassegnate con la lettera Z) sono state viste vicino a Kursk e nella regione di Shebekino a Belgorod", al confine con l'Ucraina. Il canale social afferma inoltre che circa duecento veicoli militari sono stati avvistati nell'area, e suggerisce che l'invasione sia vicina: "Abbiamo a che fare con un certo gruppo di truppe cui sono stati assegnati compiti e piani per il prossimo futuro".

Altre ipotesi suggeriscono invece che la sigla serva a proteggere le forze russe dal fuoco amico dei separatisti del Donbass in caso di invasione nella regione dell'Ucraina orientale in cui si trovano le repubbliche autoproclamate di Donetsk e Luhansk, territori formalmente ucraini che sono gestiti da separatisti appoggiati dalla Russia.

