Entra nei locali e spara all'impazzata (almeno 22 morti): l'ennesima strage delle "armi facili"

Ancora una strage con armi da fuoco negli Usa delle "armi facili". A Lewiston, cittadina di 37mila abitanti del Maine, nel nord della costa orientale, sono stati colpiti più locali, tra cui un bowling e un ristorante. Il bilancio è provvisorio e molto pesante: "Almeno 22 morti", secondo la Cnn. I feriti sono una cinquantina. Caccia all'uomo, un 40enne, identificato come Robert Card, "considerato armato e pericoloso". Ha almeno un fucile automatico da guerra stile Ar-15. La polizia chiede a tutta la cittadinanza di restare in casa. Card è un istruttore certificato di armi da fuoco e un riservista dell'esercito americano.

La Contea di Androscoggin è tutta in lockdown: lo riporta il Portland Press Herald, aggiungendo che prosegue la caccia al responsabile della strage. Le autorità hanno invitato gli abitanti a tenere le porte chiuse a chiave. Nel frattempo, l'auto dell'uomo sospetto è stata trovata nella vicina cittadina di Lisbon.

Strage a Lewiston, nel Maine: l'allarme è scattato alle sette di sera

L'allarme è scattato mercoledì intorno alle sette di sera: da allora decine di agenti perlustrano quella che fino a poche ore fa era considerata una tranquilla cittadina. "Per favore restate in casa. Se vedete attività o individui sospetti chiamate il 911", è il messaggio subito diffuso sui social dalla polizia, che ha pubblicato anche una foto dell'aggressore armato e un'immagine della sua auto, una Subaru Outback bianca (poi, come detto, ritrovata in una cittadina poco distante).

Caccia al reduce Robert Card

Il "reduce" Robert Card di recente avrebbe avuto problemi mentali, per i quali sarebbe stato ricoverato due settimane in estate, per poi essere dimesso. Ultimamente, secondo indiscrezioni, avrebbe perso il lavoro. L'uomo ha aperto il fuoco in più posti, dove c'erano centinaia di persone complessivamente: un bar-ristorante, un centro logistico di distribuzione e una sala da bowling dove era in corso una festa con bambini. Oggi a Lewiston tutte le scuole restano chiuse. Il presidente Joe Biden ha parlato al telefono con il governatore del Maine e segue l'evoluzione della drammatica vicenda, secondo quanto viene riferito dall'ufficio stampa della Casa Bianca.

Gli Usa delle "armi facili"

La strage nel Maine è una delle più sanguinose dal 2017 e la più grave avvenuta finora nel 2023 negli Usa: è destinata a riaccendere il dibattito, infinito, sul possesso e la circolazione di armi. Fino a oggi, quest'anno oltre 35mila persone sono morte negli States per colpi d'arma da fuoco. I "mass shooting" (definibili come quegli episodi in cui quattro o più persone vengono uccise o ferite con un'arma da fuoco) sono 565 in dieci mesi. C'è una sproporzione incredibile tra numero di abitanti e armi: circolano 393,3 milioni di armi per 330 milioni di abitanti.

Un ordine esecutivo della Casa Bianca a marzo 2023 ha aumentato il numero di controlli su chi acquista armi, cercando di avvicinare il più possibile gli Stati Uniti verso 'background check" per tutti anche senza una legge specifica. Ma è il "minimo sindacale" o poco più: si controllerà se qualcuno è un criminale violento, un molestatore o uno stalker prima di vendergli una pistola. L'ordine esecutivo puntava anche ad aumentare l'uso effettivo delle leggi delle "red flags", ovvero le notifiche di allarme che dovrebbero quindi avvisare i venditori su acquirenti a rischio. L'efficacia di tutto ciò è limitata.

Qualche anno fa il New York Times aveva pubblicato un'inchiesta molto rigorosa secondo cui gli statunitensi dopo il massacro della Sandy Hook Elementary School, in cui morirono 27 persone, per lo più bambini tra i 6 e i 7 anni, acquistarono, in solo mese, circa 2 milioni di pistole. In pratica, quando si verifica una strage, le vendite di armi da fuoco aumentano repentinamente. Da "sempre" tutti i tentativi concreti di modificare le leggi sul possesso delle armi vengono bloccati sul nascere dall'influenza della lobby armiera e dall'intransigenza della destra repubblicana.

Un anno fa Joe Biden aveva firmato una legge sulle armi, presentata come "la più significativa negli ultimi 30 anni" e la prima, dopo molti anni, a intervenire in materia. Prevede, tra l'altro, finanziamenti per gli Stati che si impegneranno a ridurre la possibilità che le armi finiscano nelle mani di individui considerati un pericolo per se stessi o per gli altri e poneva fine alla cosiddetta "scappatoia del fidanzato", bloccando la vendita di pistole a quanti sono accusati di violenze domestiche anche contro i partner non sposati.

C'è un "piccolissimo problema": il provvedimento non interviene in alcun modo sulla vendita di fucili di assalto né su quella dei caricatori ad alta capacità. Le stragi con armi da fuoco così continuano.

I difensori del libero possesso di armi citano sempre il celebre secondo emendamento della costituzione degli Stati Uniti d'America, che protegge il diritto di detenere e portare armi: "Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero, una ben organizzata Milizia, il diritto dei cittadini di detenere e portare Armi, non potrà essere violato", recita il testo. Ma è "un patto suicida" secondo molti attivisti. Un Paese con un centinaio di morti al giorno per armi da fuoco ha un problema enorme.

I "mass shooting" sono un problema solo americano

I "mass shooting" sono un problema espressamente, tipicamente americano: è doveroso rimarcarlo, non ci sono numeri simili in altre democrazia occidentali. Gli Usa rendono fin troppo facile per le persone che non dovrebbero avere armi mettere le mani su armi addirittura "da guerra", progettate per massimizzare le vittime. Siamo arrivati al punto che il governo del Texas, nel recente passato, ha preferito fornire alle scuole i kit per test del Dna per identificare le vittime di stragi, invece di fare qualcosa di concreto per limitare l'uso delle armi. Trovare un'immagine più potente per raccontare quanto sia grave l'emergenza, forse, è impossibile.

