Libera la star del basket Brittney Griner: scambio di prigionieri tra Usa e Russia

Brittney Griner, la cestista americana detenuta da mesi in Russia, è stata liberata nella giornata di oggi 8 dicembre nell'ambito di uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout, uno degli uomini più ricercati al mondo.

Lo scambio è avvenuto ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, Paese del Golfo che in altre occasioni ha svolto da piattaforma per lo scambio di prigionieri fra Russia e Ucraina. È quanto riferisce una fonte dell'amministrazione statunitense all'emittente televisiva "Cbs". L'accordo di scambio di prigionieri negoziato con Mosca nelle ultime settimane, secondo le fonti della "Cbs", ha ricevuto l'approvazione definitiva dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden proprio nell'ultima settimana.

L'amministrazione Biden aveva proposto uno scambio di prigionieri, consapevole che Mosca avrebbe chiesto in cambio il rilascio di Bout. Soprannominato il "mercante di morte" per la sua attività nel traffico di armi negli anni successivi alla caduta dell'Unione Sovietica, Bout era stato arrestato nel 2008 in una operazione sotto copertura in un hotel nella capitale thailandese Bangkok, scatenando la rabbia del governo russo. L'uomo è stato estradato due anni dopo e ha trascorso gli ultimi 12 anni in una prigione americana con l'accusa di aver cospirato l'uccisione di cittadini americani.

La campionessa statunitense è stata detenuta per mesi nelle carceri russe con l'accusa di detenzione di stupefacenti. Griner, 32 anni, era stata trasferita a novembre in una colonia penale in Russia per scontare una pena detentiva di nove anni per "traffico di droga". La donna era stata arrestata il 17 febbraio in un aeroporto di Mosca con un vaper e un liquido contenente cannabis.

Griner, ormai libera, ha già avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Usa Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris, in cui ha rasscurato sul suo stato di salute. "È al sicuro, è in aereo, sta tornando a casa", ha scritto su Twitter l'inquilino della Casa Bianca.