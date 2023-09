Catastrofe in Libia: oltre 2mila morti per il ciclone Daniel

Oltre 2mila vittime e almeno 5mila persone disperse. Questo il catastrofico bilancio, purtroppo destinato a peggiorare, delle inondazioni che hanno colpito alcune zone della Libia dopo il passaggio della tempesta Daniel. La situazione è drammatica: le piogge torrenziali hanno colpito con violenza la zona della Cirenaica, nella Libia orientale, dove la città di Derna è stata letteralmente sommersa dall'acqua. Uno scenario apocalittico, come lo ha descritto Tamer Ramadan, capodelegazione della Mezzaluna Rossa in Libia: "Servono medicine, cibo, ripari per gli sfollati e i volontari, mezzi di comunicazione per una zona enorme senza elettricità. Manca tutto, portate aiuti". A Derna sono anche crollate due dighe, ha riferito il consiglio comunale, e i video condivisi online mostrano interi isolati residenziali distrutti lungo il fiume che scende dalle montagne e attraversa il centro della città. Causa scatenante è stato l'uragano Daniel, che nei giorni scorsi si è abbattuto anche su Turchia e Grecia.

Il ciclone ha iniziato a scatenare la sua furia sulla Libia nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 settembre: al momento le vittime accertate sono 2.080, ma il numero dei dispersi sarebbe superiore a 5.000. Le forti piogge hanno spazzato via intere aree residenziali, con temporali e venti oltre i 180 chilometri orari. Il ciclone Daniel, tecnicamente un Tlc (Tropical-like-cyclon), viene dall'Europa: è partito la settimana scorsa da Grecia, Bulgaria e Turchia, dove ha imperversato per diversi giorni, prima di dirigersi verso il Mediterraneo e il Nord Africa, evitando l'Italia.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un post su X (ex Twitter), ha annunciato il pieno sostegno alle autorità libiche: "L'Italia esprime il suo cordoglio per le vittime del ciclone Daniel che ha fortemente colpito la Libia orientale, causando inondazioni e devastazioni in varie città. Il governo italiano segue con attenzione le conseguenze delle alluvioni in Libia. Siamo in contatto con le autorità libiche per valutare il tipo di aiuti da inviare subito al popolo libico. Al momento non ci risultano italiani coinvolti".

Nel frattempo proseguono le operazioni di soccorso, rese ancor più complicate dalle condizioni meteorologiche. Nelle ultime ore il ciclone ha raggiunto la Cirenaica, allagando un'area vastissima che va da Bengasi a El Bayda, con venti che hanno raggiunto velocità tra i 120 e i 180 chilometri orari, secondo il centro meteorologico arabo regionale. Le precipitazioni sono state stimate tra i 50 e i 250 mm di pioggia, con fulmini e tuoni. Secondo Centro nazionale di meteorologia libico, nelle prossime ore la potenza del vento è destinata a diminuire, con Daniel che dovrebbe spostarsi verso Est e raggiungere il confine con l'Egitto.

