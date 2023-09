In Libia il mare restituisce cadaveri, a Derna anche il rischio epidemie

Emergenza nell'emergenza. Ecco la situazione in Libia, dopo il passaggio della tempesta Daniel. Il bilancio delle vittime è tragico. Si teme che i morti siano almeno ventimila, ancora superiore il numero dei feriti. Interi villaggi sono stati spazzati via, il mare restituisce corpi che restano in strada per giorni. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) la città di Derna è ora accessibile solo da due ingressi a sud (rispetto ai sette abituali) e le diffuse interruzioni di corrente e della rete di telecomunicazioni stanno limitando le comunicazioni.

Il sindaco, Abdulmenam al-Ghaithi, chiede aiuto. Servono esperti per recuperare i corpi delle vittime delle inondazioni e sacchi per le salme. "Abbiamo effettivamente bisogno di squadre specializzate nel recupero dei corpi", ha detto il sindaco.

Il problema adesso è anche un altro: evitare danni "collaterali". Cadaveri abbandonati, infrastrutture e servizi distrutti possono portare vere e proprie epidemie. "Temo che la città venga contagiata da un'epidemia a causa del gran numero di corpi sotto le macerie e nell'acqua", ha aggiunto il sindaco.

"Più che dell'alluvione, io mi preoccupo dei servizi sanitari, precari e in qualche zona inesistenti, che potrebbero non riuscire a contenere i rischi", spiega all'Adnkronos Salute l'igienista Carlo Signorelli. Secondo l'esperto i rischi in situazioni come queste sono tantissimi: "Noi abbiamo avuto l'esempio dell'Emilia Romagna, dove c'erano parecchi timori, ma poi in realtà in un ambiente con servizio sanitario e soccorsi efficienti questi rischi si riescono a contenere. La preoccupazione, però, è che in Libia non vi siano strutture e personale in grado di gestire questa emergenza", avverte l'esperto.

Sia in Libia sia all'estero, la popolazione si è mobilitata per i soccorsi. In Italia il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Questo consente l'immediata mobilitazione di risorse nazionali a supporto delle autorità locali e autorizza il Dipartimento a coordinarne l’invio, in previsione della dichiarazione dello stato di emergenza.

Sul territorio è già operativo un "advance team", coordinato dal dipartimento di protezione civile, con il compito di acquisire tutte le informazioni necessarie all’organizzazione degli interventi. Sono stati inviati in Libia tre voli con aiuti italiani: personale, materiali e mezzi.

