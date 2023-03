Due tonnellate di uranio sono sparite nel nulla

Sta destando allarme un probabile furto alquanto inconsueto avvenuto in Libia. Nel Paese nordafricano, in cui regna l'instabilità dopo anni di guerra civile, sono sparite circa due tonnellate e mezzo di uranio. A scoprirlo è stata l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica (Aiea) che ha lanciato l'allarme dopo una visita dei suoi ispettori al sito segreto, che si trova in una parte molto remota della nazione, all'inizio della settimana. Come riporta la Bbc, l'organizzazione ha affermato che condurrà ulteriori attività "per chiarire le circostanze della rimozione del materiale nucleare e la sua attuale ubicazione".

Secondo le dichiarazioni dell'Aiea, si tratterebbe di 10 fusti localizzati in una zona che si trova al di fuori del territorio controllato dal governo e questo basterebbe a spiegare gli immediati timori generati dalla scoperta. In particolare, c'è la paura che il minerale disperso possa non solo comportare un rischio radiologico, ma possa sollevare anche problemi in termini di sicurezza nucleare. Tuttavia, l'esperto Scott Roecker della Nuclear Threat Initiative (un'organizzazione per la sicurezza globale che si occupa di questioni nucleari), ha affermato che il materiale "nella sua forma attuale non può essere trasformato in un'arma nucleare". "Non c'è alcuna preoccupazione che ci sia abbastanza materiale che possa essere usato in un'arma nucleare in questo momento", ha poi chiarito Roecker. Inoltre, "ci sono pochissime preoccupazioni per le radiazioni con il materiale così com'è oggi", ha aggiunto.

Nel dicembre 2003, la Libia aveva rinunciato pubblicamente alle armi nucleari, biologiche e chimiche, impegnandosi inoltre a possedere missili balistici con una gittata che non superi i 300 chilometri. Ma dopo la morte dell'ex leader Muamar Gheddafi nel 2011, il Paese è piombato nel caos e diverse fazioni militari e politiche in contrasto tra loro hanno iniziato contendersi il potere. Attualmente, la Libia è divisa tra un governo ad interim nella capitale Tripoli e un altro nell'est, a Tobruk, guidato da Fathi Bashagha, anche se il vero leader è il generale Khalifa Haftar, capo dell'Esercito Nazionale di Liberazione Libico.

Anche a causa di questa spaccatura e delle tensioni latenti, l'organo di controllo nucleare delle Nazioni Unite ha spiegato che negli ultimi tempi è stato complicato raggiungere il sito dove si trovava l'uranio. Gli ispettori avrebbero voluto farvi visita l'anno scorso, ma il viaggio è stato rinviato a causa dei combattimenti tra le varie milizie libiche.

Per Roecker rimandare la visita dell'Aiea è stata una mossa deliberata. "Se stai rimuovendo questo materiale da questo luogo devi volerlo davvero", ha detto al programma Newsday della Bbc, sostenendo che la quantità che sembra essere stata prelevata è "circa un decimo della quantità di materiale" immagazzinato nell'impianto "quindi si vedrebbe assolutamente che manca". L'Aiea, intanto, ha dichiarato che sta lavorando per chiarire cosa sia successo, come sia stato rimosso il materiale nucleare e dove si trovi ora.