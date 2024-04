Per il "lifting del vampiro" riutilizzavano aghi monouso: clienti contagiate dall'Hiv

Volevano un "viso da vampiro" tramite un trattamento cosmetico, ma è stato diagnosticato loro l'HIV a causa dell'utilizzo di aghi infetti. Il caso è stato appena accertato dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti, secondo i quali almeno quattro casi di trasmissione del virus sono stati documentati tra le clienti in una spa medica del New Mexico che operava senza licenza. A queste va aggiunto anche un partner sessuale di una delle clienti. Dall'indagine, condotta nella clinica dal 2018 al 2023, risulta che il personale riutilizzava apparecchiature usa e getta anziché gettarle come previsto. Nonostante la trasmissione dell'HIV da sangue contaminato attraverso iniezioni non sterili sia un rischio ben noto, i funzionari della sanità federale considerano questi i primi casi documentati di persone che contraggono il virus attraverso una procedura cosmetica.

Cos'è il lifting del vampiro

Tra i numerosi trattamenti cosmetici in voga, svariati vengono eseguiti con aghi, come il Botox per le rughe e i filler per rimpolpare le labbra. Tra i trattamenti anti-età più recenti ci sono anche la procedure di microneedling e quella di Vampire Facelift ("lifting del vampiro"), che prevedono l'utilizzo di microaghi per migliorare la struttura della pelle, ridurre le cicatrici e minimizzare i segni dell'invecchiamento. Il secondo prevede il prelievo del sangue di un cliente, la separazione dei suoi componenti, quindi l'utilizzo dei minuscoli aghi per iniettare il plasma nel viso per ringiovanire la pelle. I termini "viso da vampiro" o "lifting del vampiro", oltre che al tirare la pelle, sono associati all'effetto temporaneo sul viso, caratterizzato dalla comparsa di macchie rosse. Si tratta di un trattamento scarsamente invasivo e generalmente considerato sicuro, ma diventa pericoloso quando viene eseguito in centri non autorizzati e che non rispettano le regole di sicurezza essenziali. I rischi sono significativi dato che il trattamento prevede l'impiego di sangue e di dispositivi per il prelievo e l'iniezione dello stesso.

Il primo caso di HIV

La vicenda ha avuto inizio nel 2018, quando una donna ha scoperto di aver contratto il virus nonostante fossero state escluse le situazioni tipicamente associate al rischio di contrarre l'infezione dell'HIV: non aveva avuto rapporti sessuali al di fuori della sua relazione stabile, era stato escluso l'uso di droghe e non aveva subito trasfusioni. A quel punto i sospetti sono stati indirizzati verso i trattamenti cosmetici ed è stato individuato il centro estetico della città di Albuquerque, in New Mexico, dove la donna aveva subito il trattamento del lifting del vampiro. "Questa indagine ha identificato un cluster associato alla ricezione di servizi di iniezione cosmetica presso una struttura senza licenza che non ha seguito le procedure raccomandate per il controllo delle infezioni o non ha conservato i registri dei clienti", hanno concluso nel rapporto i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Tutte le violazioni della spa

Oltre ad essere privo della necessaria autorizzazione medica per eseguire la procedura estetica coi microaghi, il personale della spa si è reso responsabile di altre gravi violazioni delle norme fondamentali di sicurezza. Dall'indagine è emerso l'utilizzo di provette di sangue non etichettate, conservate insieme al cibo nel frigorifero, di siringhe abbandonate in disordine nei cassetti e sul bancone, nonché l'assenza di un sistema idoneo di sterilizzazione a vapore. Al momento l'attività, priva di un registro clienti completo, è stata chiusa e la proprietaria è stata incarcerata. A causa dell'incompletezza dei dati, sono stati necessari anni di lavoro al fine di contattare almeno una parte delle circa 200 clienti per informarle del rischio di esposizione all'Hiv. Le persone individuate sono state invitate a sottoporsi a controlli specifici e adottare le misure necessarie per la loro sicurezza e tranquillità. "Richiedere adeguate pratiche di controllo delle infezioni e mantenere i registri dei clienti presso le strutture termali che offrono servizi di iniezioni cosmetiche può aiutare a prevenire la trasmissione dell'HIV e di altri agenti patogeni trasmessi per via ematica e garantire rispettivamente un'adeguata tracciabilità e notifica in caso di esiti clinici avversi", hanno concluso i responsabili del rapporto.