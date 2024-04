Chi sono i due italiani arrestati al Cairo alla manifestazione per Gaza

Le notizie si rincorrono da ore. Ci sono le prime conferme. Amnesty International Italia scrive su X che due persone con doppia cittadinanza italiana ed egiziana, Lina Aly e Mohammed Farag, sono state arrestate al Cairo mentre manifestavano per Gaza nel quartiere di Maadi.

"Numerose persone sono state arrestate oggi dalle forze di sicurezza egiziane mentre al Cairo di fronte alla sede di UN Women Arabic manifestavano solidarietà alle donne di Gaza e del Sudan. Tra le persone arrestate - si legge su x - due, Lina Aly e Mohammed Farag, hanno doppia cittadinanza, anche italiana". Prima dell'aggressione e degli arresti, tre rappresentanti della protesta erano entrati negli uffici delle Nazioni Unite per incontrare il personale e rilasciare una dichiarazione.

"Una retata contro le donne"

Oltre a Mohammed Farag (giornalista egiziano sposato con una cittadina italiana) e Lina Aly, sono state fermate, riferiscono attivisti sui social, una decina di attiviste per i diritti umani note in Egitto e all'estero. Quasi tutte donne. Tra loro, diverse giornaliste, avvocati e volti noti di organizzazioni non governative e società civile. La protesta era stata organizzata in solidarietà con le donne più penalizzate nelle aree di conflitto, e si stava svolgendo in forma pacifica.

"La nostra collega Lubna Darwish, direttrice del programma per i diritti delle donne presso l'Iniziativa egiziana per i diritti umani (Eipr) - ha scritto su X il direttore dell'organizzazione Hossam Baghat - è tra le persone detenute oggi dal presidio femminista di fronte a UN Women in solidarietà con la Palestina e il Sudan. I contatti con Lubna sono stati interrotti e il suo ultimo messaggio era che i detenuti erano a bordo di un microbus della sicurezza".

Mada Masr, giornale di opposizione al bando in Egitto, ha poi precisato in un altro post che la polizia dice di non avere informazioni sugli arrestati. "È una retata fra le donne che difendono i diritti umani più note in Egitto e questo ci dimostra quello che accade quando scende in piazza la società civile, anche in difesa di cause che ufficialmente il governo egiziano dice di apprezzare", commenta Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International.

11 women arrested -so far- from the protest in front of @UNarabic office in Cairo including:

Ragia Omran

Mahienour El masry

Rasha azab

Lobna Darwish

Hadeer Almahdawy

Asmaa Naeem

Farida Al hefny

Eman Ouf

May El Mahdy

Israa Youssef

Lina Aly — Mona Seif (@Monasosh) April 23, 2024

At least 16 people were arrested by Egy police from a women stand outside of @unwomenarabic .



The stand was in solidarity with the women of Gaza & Sudan. Before the assault & arrests, 3 representatives from the protest entered UN office to meet with staff & deliver a statement. pic.twitter.com/s21EH0QXfS — Sanaa (@sana2) April 23, 2024