Lione, donna minaccia di farsi esplodere in stazione: "Ha urlato Allah Akbar"

Allarme bomba in stazione a Lione dove una donna che trasportava diverse valigie avrebbe minacciato di farle saltare in aria al grido di "Allah Akbar". La stazione è stata immediatamente evacuata e istituito un perimetro di sicurezza. E' in corso un intervento della polizia e degli artificieri.

🔴 Suite à une alerte à la bombe, une opération de police est en cours à la Part-Dieu. La gare a été évacuée et le trafic totalement interrompu. Evitez le secteur. https://t.co/rMDUSgUBIV — Ville de Lyon (@villedelyon) October 22, 2020

Su Twitter la polizia di Lione ha chiesto ai cittadini "di evitare la zona". Il traffico ferroviario è stato bloccato. Secondo quanto si legge sul sito di "Le Progres", un allarme bomba è scattato alle 14.27, quando una donna, che aveva con sé diverse borse sospette, ha minacciato di farsi saltare in aria. Alle 15 è intervenuta la Brigata anticriminalità Raid e l'unità degli artificieri. La donna sarebbe stata arrestata e portata in questura mentre gli artificieri faranno esplodere i bagagli ritrovati nell'atrio dopo l'evacuazione della stazione.

URGENT: alerte à la bombe à la gare Part-Dieu De Lyon. J'allais prendre mon train pour voir mon père en Ehpad près de Nîmes et il y a eu un gros mouvement de foule à l'intérieur de la gare. Évacuation immédiate de la gare. Secteur bloqué. #Lyon — Damien Abad (@damienabad) October 22, 2020