Tonga, disabile nuota 27 ore per sopravvivere allo tsunami: sui social è già ''Acquaman''

Oltre un giorno in mare aperto, per sopravvivere allo tsunami che aveva travolto la sua isola. Sta facendo il giro del mondo la storia di Lisala Folau, un uomo di 57 anni, disabile motorio, che ha nuotato per 27 ore prima di riuscire a toccare terra, dopo essere stato travolto dall'onda anomala causata nell'arcipelago delle Tonga dall'eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai nell'Oceano Pacifico. Il 57enne ha raccontato di essere rimasto aggrappato ad un tronco dopo essere stato trascinato in mare dalla forza dell'acqua, nuotando senza sosta fino a raggiungere l'isola più vicina e sicura.

La sua storia è diventata virale su Facebook e altri social, dove è stato ribattezzato ''Aquaman nella vita reale''. Alcuni post lo descrivono come ''leggenda''. Residente ad Atata, una piccola isola sulla quale vivono una sessantina di persone, all'emittente Tonga Broadcom Broadcasting ha raccontato che erano circa le 19 quando è stato trascinato in acqua mentre era impegnato a tinteggiare la sua abitazione.

Dicendo di aver ''avuto paura'' quando ha visto l'onda andare verso di lui, l'uomo ha confidato di aver trovato conforto in Dio, dicendo di essere sicuro che gli avrebbe salvato la vita. Sfruttando la forze delle braccia, è riuscito a raggiungere l'isola di Tongatapu, la principale dell'arcipelago, verso le 22 di domenica.