"La Russia ha approntato la lista di ucraini da uccidere o internare"

Mentre la diplomazia è al lavoro per scongiurare l'invasione dell'Ucraina, le forze russe starebbero "creando elenchi di ucraini da uccidere o mandare nei campi" in caso di invasione, secondo un rapporto contenuto in una lettera inviata dagli Stati Uniti al capo delle Nazioni Unite per i Diritti umani, Michelle Bachelet, citata dal Washington Post.

La lettera, non datata, cita la condotta della Russia in alcune parti dell'Ucraina che già occupa e afferma che informazioni recenti suggeriscono che sono in programma ulteriori abusi, che in precedenza includevano "uccisioni mirate, rapimenti/sparizioni forzate, detenzioni ingiuste e uso della tortura".

Il messaggio dell'ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite, Sheba Crocker, avverte che un'invasione russa dell'Ucraina creerebbe una "catastrofe dei diritti umani" con informazioni credibili che le forze russe avrebbero anche "usato misure letali per disperdere proteste pacifiche o altrimenti contrastare esercitazioni pacifiche di percepita resistenza da parte delle popolazioni civili".

Al termine di una ennesima convulsa giornata sul fronte ucraino il presidente francese Macron ha avuto un secondo colloquio con Putin, chiuso con l'auspicio di una tregua e di un vertice Usa-Russia, mentre dagli Stati Uniti giungono nuovi allarmi per una invasione russa dell'Ucraina che, secondo l'intelligence, sarebbe ormai decisa e imminente. Tanto che Biden, pur dicendosi favorevole "in linea di principio" all'incontro con Putin, precisa che si farà solo se l'invasione non ci sarà. Secondo il ministro della Difesa ucraino, invece, "non c'è pericolo di un attacco imminente".