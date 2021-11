Liverpool, taxi esplode davanti all'ospedale: un morto, tre fermi per terrorismo

Tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di terrorismo dopo che un’esplosione davanti a Women’s Hospital di Liverpool, in Inghilterra, ha ucciso un uomo e ne ha ferito un altro.

L’esplosione si è verificata intorno alle 11 di mattina e ha coinvolto un taxi: il passeggero è morto, mentre il conducente, che si è lanciato all’esterno per salvarsi, è rimasto ferito. Alcuni testimoni hanno riferito di un'altra persona che sarebbe riuscita ad allontanarsi prima della deflagrazione. La polizia ha arrestato un 21enne, un 26enne e un 29enne applicando il Terrorism Act, mentre le indagini sono ancora in corso per capire che cosa l’abbia causata. Le forze dell’ordine hanno escluso che si sia trattato di un malfunzionamento del taxi, che dopo l’esplosione si è trasformato in una palla di fuoco a pochi metri dall'ingresso dell'ospedale. Gli arresti sono avvenuti tra Boaler Street e Sutcliffe, nella zona di Kensington, con un massiccio dispiegamento di forze.

La persona deceduta non è ancora stata identificata: “Stiamo conducendo le indagini con la polizia di Merseyside - ha detto l’MI5, il Security Service del Regno Unito - e stiamo seguendo tutte le piste. Stiamo lavorando a pieno ritmo per accettare le circostanze dell’esplosione”. Il primo ministro inglese, Boris Johnson, ha ringraziato soccorritori e polizia per il rapido intervento, mentre il segretario di Stato Priti Patel ha assicurato che “ricevo costanti aggiornamenti su quanto accaduto, la nostra polizia e i nostri servizi segreti stanno lavorando duro per stabilire cosa sia accaduto e bisogna lasciare loro il tempo e lo spazio per farlo”.

L’allerta terrorismo nel Regno Unito rimane alta. Lo scorso ottobre Sir David Amess, membro del Partito Conservatore e deputato per il collegio di Southend alla Camera dei Comuni, era stato ucciso in un sospetto attacco terroristico durante un incontro con gli elettori del suo collegio, a Leigh-on-Sea, nell’Essex. Un uomo è stato arrestato per l’omicidio.