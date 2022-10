Truss in caduta libera (come la sterlina): solo un britannico su 10 la sostiene ancora

Liz Truss si è scusata pubblicamente per gli "errori" commessi nelle prime settimane di mandato. Parlando alla Bbc la premier britannica, che sta cercando di mettere una pietra sopra la crisi che ha creato con i suoi interventi a favore della fascia più ricca della popolazione, ha detto di essersi spinta "troppo in là e troppo in fretta" con il suo piano. "Penso che sia segno di onestà per un politico dire: sì, ho fatto un errore", ha detto. "Volevo agire... per aiutare le persone con le loro bollette energetiche, per affrontare il problema delle tasse elevate, ma siamo andati troppo lontano e troppo in fretta. Lo riconosco", ha detto.

Il nuovo Cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, chiamato a sostituire , ieri ha fatto a pezzi il mini-bilancio del primo aumentando l'imposta sulle società, rinviando a tempo indeterminato la riduzione di un penny dell'imposta sul reddito, aumentando le tasse sugli alcolici e abolendo l'esenzione dall'Iva per i turisti stranieri. Nel giro di cinque minuti e mezzo parlando alla stampa ha eliminato 32 miliardi di sterline di tagli fiscali della Truss nel tentativo di ripristinare la stabilità finanziaria, impegnandosi in non meno di sei inversioni a U nel processo. Se questo servirà a salvare la poltrona della leader dei conservatori però è tutto da vedere. I suoi consensi sono in caduta libera, un po' come la sterlina dopo la sua nomina a premier.

Come riporta il Times, secondo l'ultimo sondaggio di YouGov, fatto proprio prima della conferenza stampa di Hunt, ormai solo un britannico su dieci ha ancora fiducia in lei. Anche la sua popolarità tra gli elettori conservatori continua a scendere: solo uno su cinque ha un'opinione favorevole del primo ministro e il 71% sfavorevole. Tra ulteriori segni di rimorso dei cittadini il fatto che quasi il triplo dei britannici ha un'opinione favorevole di Boris Johnson (29%) rispetto alla Truss e che anche il suo principale avversario alle primarie, l'ex Cancelliere dullo Scacchiere Rishi Sunak. è molto meno impopolare di lei, con il 37% che gli attribuisce un giudizio favorevole.