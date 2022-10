Truss è durata meno di una lattuga

Una lattuga ha battuto Lizz Truss ed è durata senza marcire più tempo di quanto la politica conservatrice è riuscita a restare in carica come premier britannica. L'ironica competizione era stata lanciata dal tabloid Daily Star, famoso per il suo stile irriverente e ironico, che lo scorso 14 ottobre aveva dato il via alla gara comprando una lattuga da 60 penny in un supermercato, bagnandola, puntandogli sopra una telecamera per trasmettere le immagini live su YouTube e scommettendo che prima che la lattuga marcisse Truss sarebbe stata cacciata dal suo ruolo.

E oggi, dopole dimissioni della premier, il giornale esulta e parla di “gloriosa vittoria” per l'ortaggio. Nei giorni scorsi gli sfottò del tabloid nei confronti della leader conservatrice erano diventati sempre più insistenti e così all'ortaggio era stata messa una parrucca bionda, gli era stato disegnato un volto, aggiunte delle mani ed erano state messe alle sue spalle due bandiere britanniche, proprio come a una vera premier.

Vicino alla lattuga era stata anche messa una tazza rossa con la scritta "Keep Calm and Carry On", uno slogan usato per sollevare il morale in Gran Bretagna durante la Seconda Guerra Mondiale. Migliaia di utenti si sono collegati live alla diretta del giornale mentre Truss annunciava le sue dimissioni e proprio in quel momento è risuonato l'inno nazionale, "God Save the King" e una mano ha posizionato sul tavolo la foto di Truss e sul retro ed è apparsa la didascalia "The lettuce has outlasted Liz Truss", la lattuga è durata più di Truss.

Inizialmente era stata la prestigiosa rivista The Economist a scrivere un articolo sulla premier, lo scorso 11 ottobre, definendola "The Iceberg Lady", in riferimento alla Iron Lady, la Lady di Ferro Margaret Thatcher, che è sempre stata il modello politico di Truss. Un modello politico di cui non è riuscita a seguire le orme.