Liza, la bimba di 4 anni uccisa dai missili russi a Vinnytsia

Stava tornando a casa con la sua mamma, come tante bimbe giocava a fare lei la grande e si divertiva spingendo il passeggino. Sono bastati pochi secondi, un missile sganciato dalla Russia sulla cittadina ucraina di Vinnytsia, per ucciderla. Liza Dmitrieva, 4 anni, è una delle più piccole vittime dell'orrore che si sta compiendo nell'Est europa dal 24 febbraio. La mamma è, secondo quanto riferisce la stampa locale, in fin di vita. L'immagine del passeggino rovesciato per terra, annerito, e dei corpi accanto è solo l'ultimo fotogramma di morte che ci viene consegnato.

Liza aveva la sindrome di Down e stava tornando a casa da una lezione di logopedia con la mamma quando è stata scaraventata fuori dal suo passeggino e uccisa. Quello doveva essere un giorno "normale", in cui Liza e la sua mamma tentavano di ritagliarsi attimi di vita nonostante la guerra. Una storia Instagram della madre, postata prima dell'attacco, mostra la bimba mentre spinge la propria carrozzina con accanto la madre. Un'altra clip mostra la bimba al centro educativo e poi all'uscita. Sono le sue ultime immagini.

Sul profilo Instagram aperto dalla mamma ci sono decine di foto della piccola. Sono istantanee di quotidianità: Liza è ritratta mentre gioca, a Natale, mentre colora, con la bandiera ucraina disegnata sulla guancia. Ci sono anche i racconti di questi mesi di guerra. La guerra che l'ha uccisa.

Nell'attacco a Vinnytsia sono morte 23 persone. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres si è detto "sconvolto. Siamo rimasti tutti inorriditi dalla foto di una carrozzina rovesciata". Era quella di Liza. La bimba è stata riconosciuta anche dalla moglie di Zelensky. "Non scriverò tutte le parole che vorrei a coloro che l'hanno uccisa. Scriverò di Lisa. Ci siamo conosciuti durante la registrazione di un video per il Natale - ha scritto su Twitter postando il video - In 30 minuti, la bimba è riuscita a dipingere con la pittura non solo se stessa, il suo vestito, ma anche tutti gli altri bambini, me, i cameramen e il regista".