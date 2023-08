La lobby che spinge per avere più armi in Europa (nonostante le stragi in Usa)

Liberalizzare l'acquisto e la circolazione delle armi in Europa. Questa la missione di Firearms United, un'organizzazione internazionale che spinge affinché l'Unione europei allenti le regole, che negli ultimi anni sono diventate più severe, in particolare per alcune tipologie di armi. Anche se gli europei non hanno la stessa propensione e passione degli statunitensi per pistole e fucili, ci sono alcune spie che destano preoccupazione. Pensiamo ad esempio alle immagini di poche mesi provenienti dalla Serbia, dove un giovane ha commesso una strage, uccidendo otto bambini in una scuola a Belgrado, dopo aver sottratto una pistola posseduta legalmente dal padre. Solo pochi giorni dopo, un altro omicidio di massa avvenne alle porte della capitale serba, destando proteste di massa da parte della popolazione balcanica, che chiese un ritiro delle armi nel Paese, rimaste in circolazione come pesante eredità delle guerre balcaniche.

Post-attentati

La lobby europea delle armi da fuoco sostiene di rappresentare oltre 100 milioni di proprietari di armi nel vecchio continente. L'obiettivo è quello di rendere più semplice l'accesso, l'acquisto e la commercializzazioni di armi leggere, favorendo una normativa comune più soft. L'organizzazione nasce nel 2016 quando, a seguito degli attentati terroristici a Parigi, l'Unione europea ha deciso di inasprire le norme sulle armi da fuoco, in particolare le semiautomatiche, come i modelli utilizzati nella capitale francese uccidendo 130 persone. Il possesso di armi da fuoco sarebbe "la misura di una società libera e aperta", ha sostenuto in un'intervista ad Euronews Andrea Favaro, esponente dell'Unione degli Armigeri Italiani APS, che aderisce al network della Firearms United. Il modello europeo proposto dall'organizzazione è quello della Repubblica Ceca, ma l'orizzonte ideale rimangono gli Stati Uniti, dove norme e controlli sono ai minimi livelli.

Difesa cittadina

Dietro questa spinta pro-armi c'è alla base una precisa filosofia: lo Stato non è in grado di difendere i propri cittadini, sono quindi questi ultimi a doversi armare per difendersi. Di più, lo Stato impone norme restrittive e disarma la popolazione per avere un monopolio nell'uso della forza, sostiene l'organizzazione. Pistole e fucili non sono quindi visti come puro elemento di svago o sportivo, come per la caccia o il tiro al piattello. La finalità ultima è di agevolare i cittadini affinché difendano da soli se stessi, le loro proprietà ed, eventualmente, intervengano a protezione di soggetti terzi aggrediti da criminali. "Una cittadinanza disarmata alla mercé di criminali, terroristi e pazzoidi pesantemente armati ha la sua utilità: una cittadinanza indifesa di fronte a tali pericoli è una cittadinanza impaurita, ed è dunque più facile da convincere a rinunciare ad una sempre crescente porzione di #libertà e #diritti in cambio della promessa di maggiore #sicurezza", si legge sulla pagina Facebook italiana di Firearms United.

L'esempio ceco

Come esempio di Paese con controlli "buoni" sulle armi da fuoco viene citata la Repubblica Ceca, dove ci sono meno restrizioni rispetto ad altri Paesi europei. I criteri richiesti ai cittadini cechi che possono ottenere un'arma, potendola portare anche in pubblico, sono limitati. L'idea è quella di invogliare le "brave persone" a possedere più armi, affinché si scoraggino "i crimini violenti, specialmente quelli che per natura vengono commessi contro le vittime dell'opportunità", ha sottolineato nell'intervista ad Euronews il milanese Favaro, che possiede tre pistole, tre carabine e un fucile da caccia.

I "disarmatori" nemici

Nel mirino del network ci sono diversi Stati che, al contrario, stanno puntando a norme più restrittive. L'ultimo ad essere criticato in ordine di tempo è il Brasile governato da Luiz Inácio Lula da Silva, che rispetto al suo predecessore Bolsonaro ha deciso apportare una serie di restrizioni. Lula ha firmato a fine luglio un ordine di esecuzione per ridurre il numero di armi che si possono detenere per difesa personale da 4 a 2, e delle munizioni per difesa da 200 a 50 all’anno. Inoltre è prevista una riduzione della durata delle licenze in materia di armi da 10 anni a 3 o 5, a seconda della licenza. I tiratori sportivi saranno invece suddivisi su tre livelli di esperienza, in base ai quali vengono associate differenti facoltà di acquisto e detenzione. Ci sono poi vincoli specifici in base ad alcuni calibri, oltre all'ipotesi ventilata di un riacquisto (buyback) da parte dello Stato di alcune tipologie di armi messe al bando. La riforma è andata di traverso a Firearms United, che sui social network ha aspramente criticato Lula, inserendolo nella lista dei "nemici", insieme ad altri partiti e governi definiti "disarmisti" come la Nuova Zelanda, il partito britannico dei Labour, il Canada di Justin Trudeau ma soprattutto il Partito dei lavoratori in Portogallo.

Antidoto alle dittature

Le armi sono inoltre viste dal network pro-armi come un antidoto alle dittature. "Il possesso di armi da parte dei civili può rendere molto difficili le derive autoritarie perché dà alle persone la capacità di resistere", ha detto Favaro sempre ad Euronews. A questo proposito sempre sulla pagina italiana dell'organizzazione, per il "Giorno della memoria" è stato invocato l'uso delle armi come strumento indispensabile da parte della resistenza antifascista per combattere la dittatura di Benito Mussolini. "Chi è #antiarmi oggi non ha, a nostro modesto avviso, una posizione morale adeguata a commemorare la #Shoah con le lacrime agli occhi quando le sue idee pongono di per se' stesse le basi per un #disarmo dei cittadini onesti, i cui #diritti sarebbero lasciati alla tutela (ovvero alla mercé) dei #governi, quelle stesse istituzioni che si sono rese direttamente responsabili delle peggiori atrocità dello scorso secolo, e che in molte parti del mondo hanno continuato ad abbracciare questa orrenda tradizione anche nei primi vent'anni del Terzo Millennio", si legge nel post dello scorso 27 gennaio. Una visione contraddetta però dall'ampia diffusione di armi in Paesi di stampo autoritario e dittatoriale come Yemen, Siria e Afghanistan, tre Paesi collocati agli ultimi tre posti dell'Indice globale sulla Pace.

Fattori di rischio

Anche la letteratura scientifica smentisce queste evocazioni di stampo romantico del rapporto tra democrazie sane e possesso di armi. Secondo varie ricerche dell'Università di Harward, la "disponibilità di armi è un fattore di rischio per l'omicidio, sia negli Stati Uniti che nei Paesi ad alto reddito". In un'altra ricerca, che ha coperto un periodo di dieci anni dal 1988 al 1997, risulta che le persone negli Stati con molte armi hanno tassi elevati di omicidi, in particolare quelli con armi da fuoco. I numeri attestano quindi una relazione positiva tra disponibilità di armi e numero di omicidi. I dati cambiano molto però in base agli Stati e ai modelli di società che vigono in ogni Paese. Secondo il Global Peace Index 2023, la Repubblica ceca risulta il 12° Paese più sicuro al mondo. Un dato che confermerebbe l'idea proposta dalla Firearms United. In quella stessa classifica però, ai livelli superiori ci sono Paesi come Islanda, Danimarca e Austria, dove le leggi sulle armi risultano molto più severe. La spiegazione la fornisce Brian Wood, esperto del Network internazionale sulle armi leggere e di piccolo calibro (International Action Network on Small Arms - Iansa)."I paesi europei con alti tassi di possesso di armi tendono a rispettare lo stato di diritto, rispettare i diritti umani, le loro politiche di polizia sono per lo più abbastanza etiche e generalmente hanno bassi livelli di violenza", ha spiegato Wood ad Euronews, precisando: "I civili non hanno bisogno di una pistola per risolvere i loro problemi qui".

Stragi ed effetto mediatico

Anche in Italia la diffusione di armi si è fortemente ridotta nella società. Un primo round di restrizioni (nonché rinuncia volontaria a pistole e fucili) è avvenuto nel dopoguerra, anche a causa di una maggiore urbanizzazione e allontanamento dalle campagne. Il secondo periodo coincide con le stragi e gli attacchi terroristici degli anni di piombo, quando lo Stato decise di porre un freno al possesso di armi da parte dei civili. Un dato importante va rilevato: il rapporto tra le stragi e i media. Secondo la Firearms United i servizi giornalistici, soprattutto quelli televisivi alimenterebbero questi fenomeni.

"Oggi gli assassini di massa, sia estremisti che persone che si sentono in qualche modo offese dalla società, sanno che se usano armi da fuoco la copertura mediatica delle loro azioni sarà estrema e saranno immortalati. Il loro volto e il loro nome saranno mostrati ovunque, le loro idee lette da milioni di persone", ha detto Favaro al portale europeo di notizie, suggerendo di descrivere gli eventi, omettendo però nome, volto e motivazioni dell'assassino e assicurando invece maggiore copertura mediatica alle vittime e alle persone che hanno tentato di fermare gli autori delle stragi.

Pensiamo in Europa alla notorietà ricevuta dall'autore della strage di Utoya e Oslo, quando un estremista di destra uccise settantasette persone per diffondere le sue idee improntate al suprematismo bianco. Se la riflessione sul rapporto tra stragi e giornalismo non può essere ignorata, va sottolineato che la maggior parte dei decessi connessi alle armi da fuoco è dovuta a suicidi, omicidi e incidenti. In quest'ultimo caso sempre più spesso i protagonisti sono i bambini. In base ai dati di Everytown, negli Stati Uniti oltre19mila persone sono state colpite, venendo ferite o uccise, in una sparatoria di massa nel periodo tra il 2015 e il 2022. Nel solo 2021 (ultimi dati disponibili) oltre il doppio (48.830) sono state uccise da un'arma da fuoco in altre situazioni.