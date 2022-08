Lockdown sull’isola per il Covid: turisti bloccati

La Cina impone un nuovo lockdown. Ne fa le spese un lembo di terra ben preciso ed è l’isola tropicale di Hainan dove ogni anni ci sono migliaia di cinesi che vanno in vacanza a godersi le spiagge bianche e il caldo tutto l’anno. Adesso però le autorità cinesi hanno bloccato tutta l’isola dopo la scoperta di un focolaio della sottovariante Omicron BA.5.1.3 di Covid-19. Si tratta di un’isola ma si parla di circa nove milioni di abitanti nella quale, in questo momento, ci sono circa ottantamila turisti, che non potranno tornare a casa.

Secondo le autorità locali, l’epidemia di Hainan è iniziata in un porto di pescatori e probabilmente è emersa da gente del posto che commerciava pesce con pescatori al di fuori della Cina. Secondo Pechino, la sottovariante Omicron BA.5.1.3, una propaggine del ceppo BA.5 che è dominante negli Stati Uniti, sta guidando l'attuale ondata di infezioni.

Ora le persone bloccate a Hainan, che è considerata "zona ad alto rischio" per Covid. Nessuno può lasciare le loro case se non per acquistare generi alimentari e altri beni essenziali. Il governo locale ha anche interrotto tutti i trasporti pubblici, compresi autobus e treni. Nelle zone non ad alto rischio le autorità hanno ancora chiuso tutti i negozi non essenziali e i risultato. Necessario un test negativo al Covid per accedere alle aree pubbliche come i parchi o gli uffici, due per lasciare l'isola.