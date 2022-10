Disneyland chiude per il Covid: visitatori bloccati nel parco

Per qualcuno (i più piccoli) sarà certamente Un sogno per i visitatori più piccoli, un incubo per i più grandi: il parco Disneyland di Shanghai da oggi è in lockdown per via delle rigidissime misure di prevenzione anti-Covid in vigore in Cina e i visitatori presenti al momento dell'annuncio sono stati invitati a rimanere nel parco fino a quando non presenteranno tre test negativi in tre giorni.

Il Disney Resort di Shanghai ha sospeso all'improvviso intorno a mezzogiorno le sue operazioni: sui social media si riporta come le attrazioni abbiano continuato a funzionare seppure in modo limitato. Shanghai ha riportato 10 casi trasmessi localmente il 30 ottobre, tutti riferiti a persone senza sintomi ma la Cina continua a imporre la 'tolleranza zero' al Covid, con lockdown, limitazioni e test di massa per ridurre ogni possibilità di trasmissione del virus.