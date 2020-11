Cos'è il lockdown light "alla tedesca" che il governo si prepara ad annunciare

Un lockdown "alla tedesca": è quello che toccherà all'Italia nelle prossime settimane. Il nuovo Dpcm arriverà "entro stasera, nelle prossime ore. E' abbastanza complicato, cercare di fare una misura sartoriale basata su zone è uno sforzo grandissimo che stiamo facendo. Il tentativo è quello di non paralizzare il paese, voglio che sia chiaro. Non sarà un lockdown rigido, sarà simile al modello tedesco, un lockdown light" dice Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, intervenendo a 'Radio anch'io' su Rai Radio1.

"Quello che è davvero rilevante di questo Dpcm - ha aggiunto - è che vorremmo lasciarci alle spalle questa discussione su chiudere non chiudere. È bene che d'ora in poi i cittadini sappiamo che se ci sono alcuni criteri e che se alcuni livelli verranno superati, allora si prenderanno provvedimenti".A proposito delle parole del professor Andrea Crisanti,secondo cui le Regioni hanno molti modi di aggiustare i dati Zampa ha commentato: "Io spero e credo di non vivere in un Paese dove i presidenti di Regione truccano i dati. Voglio credere che nessuno arrivi a questo". Infine, la sottosegretaria alla Salute si è soffermata sull'ipotesi di un eventuale lockdown mirato per gli anziani. "Non credo nelle segregazioni- ha concluso - da noi non è praticabile. Io credo che vadano fortemente responsabilizzate le persone over 60. Credo che le persone vadano educate, allertate e rese consapevoli. I figli farebbero bene a ricordarsi che i nonni sono a rischio e non possono fare da baby sitter ai nipoti".

Lockdown alla tedesca: che cosa significa

Che cosa significa un lockdown sul modello tedesco? Ieri è iniziato il "lockdown soft" deciso già la settimana scorsa dal governo di Angela Merkel in accordo con i Lander. Tra le misure, la chiusura di ristoranti, bar, cinema, teatri, discoteche, la riduzione "al minimo" di tutti i contatti sociali con il permesso di incontro all'aperto di massimo due nuclei familiari o di conviventi, mentre rimangono aperte le scuole, gli asili e gli esercizi commerciali.

In Germania garantire un normale funzionamento dei luoghi d’istruzione è sempre stata una priorità sia del governo nazionale che dei Länder. I negozi rimangono aperti a patto di ospitare un solo cliente ogni dieci metri quadrati, e senza poter formare file d’attesa al loro esterno. I viaggi sono consentiti solo per motivi d’affari (gli hotel dovranno rifiutarsi di far pernottare i turisti), mentre all’aperto si possono incontrare persone di massimo due nuclei abitativi, e in numero mai superiore a dieci. Le misure rimarranno attive almeno fino alla fine di novembre, ma a metà novembre si potranno fare le prime valutazioni.

Merkel: "Ci sono 34enni in condizioni gravi in ospedale"

"Non si può essere superficiali con questo virus, ci sono 34enni in condizioni gravi in ospedale" ha detto ieri Angela Merkel in conferenza stampa. Per un'ora e un quarto in una conferenza stampa straordinaria ha parlato e spiegato i dettagli e le motivazioni delle ragioni delle decisioni prese. Novembre "può essere il frangi flutti, può spezzare la seconda ondata" della pandemia secondo la cancelliera. "Abbiamo riflettuto a lungo su misure meno dure", ha aggiunto, "ma non abbiamo visto alternative". La priorità "è ridurre i contatti", e "secondo gli scienziati andrebbero tagliati del 75%". Merkel hasottolineato il fallimento del tracciamento nella seconda ondata e la pressione esistente sul sistema sanitario.

Il fattore decisivo sarà l'incidenza settimanale del coronavirus, ossia il numero di nuove infezioni su 100 mila abitanti in sette giorni. Il valore è attualmente pari a 127,8. L'obiettivo è tornare ai 50 contagi ogni 100mila abitanti in sette giorni. "Chiunque conosca la funzione esponenziale - ha detto - sa che il tasso di riproduzione Rt 1,3 o 1,4 non è accettabile. Siamo il continente dell'Illuminismo: la matematica è importante". Le infezioni "sono troppo alte. Per quanto ci è possibile cerchiamo di garantire la continuità economica, con eccezioni, e il proseguimento dell'insegnamento a scuola. Dobbiamo far appello alla ragione", ha spiegato, "dobbiamo convincere di più. La libertà non è qualcosa di illimitato, è libertà di prendersi la responsabilità per il prossimo". La tesi del lockdown solo per gli anziani non è accettabile: "Non siamo un Paese africano dove la maggioranza della popolazione è giovane".

La cancelliera ha proseguito: “Non credo che ci saranno grandi e sontuose feste di Capodanno, sarà un Natale nelle condizioni del coronavirus, ma non deve essere un Natale in solitudine”. Per Merkel, la pandemia di Sars-Cov2 è un “disastro naturale” e rappresenta per la Germania “la prova più grande” dalla fine della seconda guerra mondiale.

Germania e Italia: più che scelte diverse, sono diversi i leader

Il Dpcm in arrivo in Italia non prevederebbe invece chiusure per tutto il territorio nazionale. Potrebbero però essere la Calabria, il Piemonte e la Lombardia, ovvero le Regioni che, sulla base dei dati dell'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, sono più in difficoltà, a rischiare di rientrare nelle prime ordinanze del ministero della Salute con la previsione di misure più restrittive, collocandosi in uno scenario 4 di rischio alto (con chiusura generalizzata di molte attività e limitazioni agli spostamenti). Il nuovo Dpcm che oggi vedrà la luce individuerà quindi tre aree corrispondenti a tre scenari di rischio in base ai quali verranno varate misure via via più restrittive; una fascia sarà quella delle regioni che si trovano già nello scenario 4 e dove le misure saranno varate contestualmente al Dpcm; la seconda fascia sarà riservata alle regioni a rischio alto ma che si trovano ancora nello scenario 3 nelle quali le misure saranno meno restrittive; la terza fascia sarà quella del resto del territorio nazionale.

Scelte diverse quelle di Italia e Germania, certo. Ma sembrano dettagli. Ovunque si procede con chiusure di luoghi di aggregazione e limiti ai contatti sociali.

La differenza sostanziale probabilmente non è tanto nelle misure prese (nessuno ha la bacchetta magica, e in Europa non c'è Paese che non sia in difficoltà). Non può però non colpire il linguaggio preciso, comprensibile a tutti ma non banale, il tono asciutto, grave ma non emotivamente allarmista utilizzato da Merkel per spiegare ai connazionali le nuove decisioni. Gli obiettivi "numerici" da raggiungere, detti chiaramente (tornare ai 50 contagi ogni 100mila abitanti in sette giorni) senza rimandare sempre tutto a ulteriori confronti con esperti e comitati. In Italia quali siano le Regioni da inserire nella fascia a rischio alto o medio è il punto su cui il governo e le stesse regioni stanno discutendo da ore, con un rimpallo infinito. Nemmeno è chiaro se il corpifuoco sarà dalle 21 o dalle 22.

Merkel è una scienziata, ha un dottorato in fisica, e il suo discorso di ieri mostra plasticamente una volta di più che uno non vale uno, che un leader politico non vale l'altro. Le misure restrittive bisogna saperle spiegare ai cittadini, con chiarezza e decisione. Appare evidente, oggi più che mai, che nel comunicare le scelte di un governo nel bel mezzo di un pandemia una scienziata sia più a suo agio di un professore di diritto privato.