Londra vuole vietare la manifestazione per la Palestina nel 'Giorno della memoria'

Una manifestazione in sostegno della Palestina a Londra è diventata il centro di una polemica nazionale, con il governo del premier Rishi Sunak che sta facendo pressione sulla polizia affinché la vieti. Il motivo della polemica è che il corteo si dovrebbe tenere sabato prossimo, l'11 novembre, giorno in cui la nazione celebra il Remembrance Day, il Giorno della memoria (un tempo denominato Giorno dell'armistizio), una giornata commemorativa osservata negli Stati membri del Commonwealth dalla fine della Prima guerra mondiale, nel 1919, in cui si onorano i membri delle forze armate morti in servizio. Oltre a diverse celebrazioni nella giornata, di cui la più importante si svolge al Cenotaph, il memoriale di guerra di Londra, molti cittadini e personaggi pubblici indossano una toppa a forma di papavero.

"Continuiamo a credere che organizzare manifestazioni nel Giorno dell'Armistizio sia una provocazione e una mancanza di rispetto, e invitiamo gli organizzatori a riconsiderare" il loro piano, ha detto ai giornalisti un portavoce del premier. "I manifestanti dell'odio devono capire che i britannici onesti ne hanno abbastanza di queste manifestazioni di intimidazione ed estremismo", ha scritto ieri (lunedì 6 novembre) su X, la Segretaria di Stato agli Interni, Suella Braverman.

"Il rischio di violenze e disordini da parte di gruppi dissidenti è in aumento", ha detto su X la polizia metropolitana, che ha arrestato decine di persone durante le precedenti manifestazioni avvenute a Londra dopo l'attacco lanciato appena un mese fa da Hamas contro Israele. La Met Police potrebbe richiedere al ministero degli Interni un divieto ai sensi dell'articolo 13 del Public Order Act del 1986, per il rischio di gravi disordini, se ritiene che i criteri siano soddisfatti.

La protesta di sabato inizierà alle 12.45 di sabato 11 novembre, che è ufficialmente il Giorno della Memoria, ma non coinciderà però con le manifestazioni nazionali, che si terranno quest'anno domenica, e il corteo inoltre è previsto a Marble Arch e terminerà all'ambasciata degli Stati Uniti nel sud-ovest di Londra, a circa tre chilometri dal Cenotaph. Per questo le richieste di sospensione della manifestazione sono state contestate da più parti, non ultimo da Amnesty International.

L'organizzazione per i diritti umani ha chiesto alla polizia di Londra di non cedere alle "pressioni politiche" per vietare la marcia pro-palestinese e ha inoltre accusato Braverman, di attuare "una distorsione distopica della verità" per aver descritto tali proteste come "marce dell'odio". I dimostranti hanno chiesto un cessate il fuoco nella guerra scoppiata il 7 ottobre scorso dopo che Hamas ha ucciso 1.400 persone in Israele e ha preso più di 200 ostaggi. Da allora, secondo l'autorità sanitaria di Gaza, oltre diecimila palestinesi sono stati uccisi dai bombardamenti e dalle operazioni militari israeliane.

I laburisti non hanno preso una posizione ufficiale sull'opportunità di vietare la marcia, e il Segretario di Stato agli Interni ombra, Yvette Cooper, ha dichiarato che si tratta di una scelta della polizia. Cooper ha rifiutato di dire se credeva che la protesta dovesse essere vietata, ma ha detto a World at One di Radio 4: "Dovremmo sostenere la polizia nelle sue valutazioni e non questa retorica incendiaria che cerca di provocare la gente e di provocare divisioni. Francamente, penso che Suella Braverman stia rendendo più difficile il lavoro della polizia, invece di unire le comunità in un momento di commemorazione". Il leader del partito, Keir Starmer, si è detto contrario a un cessate il fuoco a Gaza, limitandosi a chiedere della pause umanitarie e sottolineando il diritto di Israele a difendersi da Hamas.

