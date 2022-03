Baby gang scatenate: lotta in strada con pistole piene di acido e candeggina

Vere e proprie lotte in strada con pistole ad acqua che però sono riempite con una soluzione di acido e candeggina. L'ultima follia delle baby gang arriva dalla cittadina inglese di Birmingham.

Diverse le segnalazioni che sono giunte alla polizia. In un caso gli agenti sono intervenuti e hanno sventato una sfida in piazza. Drastici i provvedimenti adottati: le forze dell'ordine hanno emesso un provvedimento ad hoc, che vieta ogni tipo di assembramento di più di due persone. "C'è un ordine di dispersione nel centro di Northfield a causa di notizie secondo cui i ragazzini in età scolare avrebbero dovuto affrontarsi e combattere con pistole e fucili ad acqua che dovevano essere riempiti con acido e candeggina", si legge in una nota del dipartimento di polizia locale.

