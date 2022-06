Lousiana ribalta la sentenza sull'aborto della Corte suprema Usa: riprendono le operazioni

Un giudice dello stato della Louisiana ha temporaneamente sospeso la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di porre fine al diritto costituzionale all'aborto a livello nazionale. La Louisiana è uno dei 13 stati con leggi severe, le così dette "trigger laws", pensate per vietare o limitare severamente gli aborti dopo che la Corte Suprema ha ribaltato la storica sentenza Roe v. Wade del 1973 che riconosceva il diritto alla procedura.

Cosa è successo in Louisiana con l'aborto

Il giudice del tribunale distrettuale civile di Orleans Robin Giarrusso ha emesso un ordine restrittivo temporaneo che impedisce alla Louisiana di applicare il divieto all'aborto. L'iniziativa è partita dall'Hope Medical Group for Women di Shreveport, una delle tre cliniche per aborti della Louisiana, che aveva presentato ricorso per motivi di incostituzionalità.

Le misure, si legge nella causa, sono "incostituzionalmente vaghe e rendono impossibile capire se siano entrate in vigore; quale delle tre sia entrata in vigore; quali sono i comportamenti che sono vietati e quali le eccezioni, soprattutto nel caso di medici che praticano un aborto per salvare la vita di una donna". Diversi giornali statunitensi riportano che le interruzioni di gravidanza nello Stato dovrebbero riprendere a breve.