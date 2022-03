Il caso del giornalista cinese che racconta la guerra dalla parte dei russi

Elmetto protettivo, giubbotto antiproiettile e tuta mimetica, mentre i carri armati russi sfilano alle sue spalle e l’invasione in Ucraina prosegue. Il giornalista che al microfono esclama: “sono in prima linea a Mariupol”, una delle città devastate dai bombardamenti, è Lu Yuguang, giornalista cinese, unico inviato straniero a seguire il conflitto al fianco delle truppe di Mosca. Il reporter dell’emittente Phoenix Tv, che vanta una grande esperienza e un legame profondo con la Russia, ad oggi sembra essere l’unico corrispondente straniero aggregato all’esercito di Mosca: una posizione a dir poco privilegiata che ha posto l’accento sui reali rapporti tra la Cina e la Russia.

L'unico inviato straniero con le truppe russe

Nei suoi servizi Yuguang si muove disinvolto tra i soldati, ne intervista uno che dice di “non essere nervoso”, poi parla con un altro gruppo vicino ad un veicolo militare. A sorprendere sono sempre le “location” da cui avvengono i collegamenti, così ‘’dentro’’ l’esercito, proprio nei pressi di città come Mariupol, dove il bilancio delle vittime continua a salire vertiginosamente. Nei giorni scorsi l’inviato cinese ha anche avuto modo di intervistare Denis Pushilin, il capo della Repubblica popolare separatista di Donetsk, che ovviamente ha espresso le sue lodi per l’operato di Mosca: “Grazie all’aiuto delle forze russe stiamo riconquistando terreno giorno dopo giorno. Abbiamo liberato 40 aree residenziali”.

Come confermato anche dal Guardian, al momento non esistono altri giornalisti in grado di raccontare la guerra in Ucraina così alla parte russa. Anzi, sono moltissimi i giornalisti e le testate che hanno dovuto abbandonare le operazioni in Russia dopo che Putin ha firmato una legge che prevede pene fino a 15 anni di reclusione per gli autori di quelle che il Cremlino definisce “fake news sulla guerra”. Per questo motivo, il fatto che Lu Yuguang si trovi lì, spalla a spalla con i soldati russi, ha suscitato diversi interrogativi sulla cooperazione tra Mosca e Pechino.

Lu Yuguang e il rapporto con la Russia

La collaborazione tra i due Paesi è ben nota, già da prima che Putin decidesse di invadere l’Ucraina. La Cina, dal canto suo, ha cercato dall’inizio del conflitto di mantenere la posizione più neutrale possibile, confermando il sostegno a Mosca da un lato, e condannando dall’altro l’invasione. Un attacco che il governo cinese fa fatica a definire come tale, incolpando Nato e Stati Uniti di essere le cause scatenanti di questo conflitto.

Ma quindi, come ha fatto il reporter cinese a finire tra le truppe russe? Una domanda a cui non ha voluto rispondere neanche Phoenix Tv, l’emittente per cui lavora il giornalista. Lu Yuguang vanta però una grande esperienza in Russia: per decenni ha vissuto a Mosca, ha seguito la guerra in Cecenia sul campo e sotto la protezione dei russi, ricevendo numerosi riconoscimenti da parte del governo di Putin per i suoi reportage. Anni di lavoro a contatto con l’esercito, prima cinese e poi russo, che lo hanno portato a stringere rapporti con le alte sfere dell’intelligence moscovita. Secondo il prof. Steve Tsang, direttore del Soas China Institute, Yuguang è arrivato in quella posizione per due possibili strade: attraverso il suo legame personale con la Russia o grazie al sostegno della Cina a Putin. "Le due opzioni non si escludono - ha spiegato Tsang - Ma una cosa è certa, la Russia non permetterà a nessun giornalista straniero di aggregarsi alle forze russe, a meno che non sia certa che racconti il conflitto mettendo in buona luce l’operato dell’esercito di Mosca. Il fatto che Lu Yuguang si trovi insieme ai soldati russi dimostra che è conosciuto dalle autorità russe, le quali sono convinte che non scriverebbe nulla di negativo".