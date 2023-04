Ergastolo per i killer di Luca Attanasio

Ergastolo per tutti. Questa la condanna inflitta da un tribunale congolese nei confronti delle sei persone accusate dell'omicidio dell'ambasciatore d'Italia in Congo Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo. La procura militare di Kinshasa aveva chiesto la pena di morte per i sei impurati, che alla sbarra erano però in cinque, visto che il capobanda risulta ancora latitante. Il tribunale militare ha stabilito un risarcimento danni di poco meno di 1,9 milioni di euro. La difesa dei sei imputati, presentati come appartenenti ad una banda di criminali comuni e rapinatori, ha già annunciato che ricorrerà in appello. La condanna di sei non chiarisce tuttavia alcuni punti ancora oscuri: mentre il tribunale ha confermato che si è trattato di un tentato rapimento dell'ambasciatore - che si era recato nel nord Kivu con un convoglio del Programma alimentare mondiale - con richiesta di riscatto, gli imputati hanno denunciato che le loro confessioni sono state estorte sotto tortura.

La pubblica accusa aveva chiesto la pena di morte anche se da 20 anni nella Repubblica democratica del Congo vige una moratoria di fatto che vede commutare le sentenze capitali in ergastolo. La difesa aveva chiesto invece un'assoluzione per non aver commesso il fatto o almeno per dubbi sulla responsabilità degli accusati. Questi, arrestati nel gennaio dell'anno scorso, dopo iniziali ammissioni si erano poi dichiarati innocenti sostenendo di essere stati spinti a confessare con la violenza, circostanza negata dall'accusa. L'Italia, quale parte civile e Paese fortemente contrario alle esecuzioni, aveva chiesto che venisse inflitta direttamente una giusta pena detentiva.

La sentenza è appellabile. Il 43enne Attanasio, il carabiniere Iacovacci e l'autista Milambo erano stati feriti a morte da colpi di arma da fuoco in un'imboscata tesa da criminali a un convoglio del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Pam) con cui viaggiava nella provincia di Kivu Nord, area ad alto rischio da tre decenni per la presenza di decine di milizie. Processati per omicidio, associazione a delinquere e detenzione illegale di armi e munizioni da guerra, i sei congolesi durante le udienze erano stati descritti dall'accusa come componenti di una "banda criminale" dedita alle rapine di strada e che voleva rapire l'ambasciatore a scopo di riscatto ma che poi l'aveva ucciso assieme ai due suoi collaboratori.

"Aspettiamo ancora la verità"

"Non è certo che finora sia emersa tutta la verità". A dirlo Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia, in merito al processo a Kinshasa sulla morte di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo ucciso il 22 febbraio del 2021, e la sentenza che ha condannato i sei imputati all'ergastolo. "Condivido - aggiunge Noury - lo stato d'animo del padre dell'ambasciatore Attanasio che si pone dubbi rispetto all'assenza di mandanti ancora in questa fase processuale e sul rischio che questa vicenda si concluda con una verità giudiziaria alquanto incompleta. L'unico fatto positivo è che è stata comunque accolta la richiesta del papà di Attanasio di non emettere le condanne a morte, importante a maggior ragione perché non è certo che finora sia emersa tutta la verità".