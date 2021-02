Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo: il giallo della scorta

Una tragedia che scuote l'Italia intera. L'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milambo sono stati uccisi ieri in un assalto a un convoglio del World Food Programme sulla strada per Goma. Questo quanto accaduto ieri in mattinata intorno alle 10.15 a Kibumba. Nell'attacco sono state anche rapite tre persone. Col passare delle ore iniziano quindi a emergere nuovi dettagli sulla dinamica degli eventi: l'ipotesi "riscatto", uno "scontro a fuoco" tra ranger ed esercito da una parte e un commando dall'altra, e il giallo della scorta mancante per il diplomatico. ?

Uccisi Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo

Sei, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti di intelligence, i componenti del commando: gli uomini avrebbero prima ucciso l'autista congolese e poi condotto il resto delle persone nella foresta circostante al luogo dell'agguato. Secondo le fonti, a poche centinaia di metri si trovava una pattuglia dell'Istituto congolese per la conservazione della natura e un’unità dell'esercito congolese, giunti in soccorso dei rapiti. Ma quando sono intervenuti i ranger, gli aggressori hanno sparato al carabiniere e al diplomatico. Secondo un portavoce del Virunga national Park, all'interno del quale si è verificato l'assalto, il convoglio viaggiava in una zona definita dagli analisti "molto instabile" e dove sono operative oltre 100 milizie tra cui un gruppo affiliato all'Isis. Mambo Kawaya, presidente dei gruppi della società civile nella zona, ha spiegato ad 'Actualité.cd', un sito di notizie locali, che c'erano cinque persone nel veicolo di Attanasio quando è stato attaccato.

Ipotesi riscatto e il giallo della scorta

Il governatore Kawaya, in una dichiarazione riportata dai media congolesi, ha dato credito all'ipotesi che l'obiettivo del commando fosse chiedere un "riscatto", precisando che sul posto - una volta allertati - si sono recati i ranger dell'Istituto congolese per la conservazione della natura e militari dell'esercito. "C'è stato uno scontro a fuoco", secondo Kasivita, e "gli aggressori hanno ucciso la guardia del corpo e l'ambasciatore".

Secondo fonti d'intelligence, il governo locale aveva autorizzato il movimento senza scorta del convoglio del Wfp. Anche l'agenzia dell'Onu in una nota ha dichiarato che "precedentemente era stato autorizzato il viaggio su quella strada senza una scorta di sicurezza". "La situazione è molto delicata. Si sta lavorando, si sta cercando di capire", fanno sapere dal Wfp all'Adnkronos.

Serve cautela. Infatti questa versione dei fatti non è affatto confermata dalla polizia congolese. Il generale Abba Van, citato dall'agenzia tedesca 'Dpa', ha sostenuto che le forze di sicurezza non erano state informate della visita dell'ambasciatore nella zona e si è detto "sorpreso" del fatto che il diplomatico si fosse recato nella regione senza una scorta nutrita.

Le autorità provinciali del Nord Kivu non erano al corrente della presenza dell'ambasciatore

Anche il ministero dell'Interno della Repubblica democratica del Congo riferisce che le autorità provinciali del Nord Kivu non erano al corrente della presenza dell'ambasciatore sul loro territorio e non hanno quindi potuto assicurare la sua sicurezza. "I servizi di sicurezza e le autorità provinciali non hanno potuto né assicurare misure particolari di sicurezza del convoglio, né accorrere in aiuto, in mancanza d'informazioni sulla sua presenza in questa parte del paese nota come instabile e in preda a certi gruppi armati ribelli, nazionali e stranieri", si legge in un comunicato del vice primo ministro dell'Interno, citato dal sito congolese Actualité.Cd.

Chi c'è dietro l'attacco?

Ci sarebbero le Forze democratiche ruandesi dietro l'attacco. Le fonti di intelligence confermano all'Adnkronos che le autorità locali, per quanto l’identità degli assalitori non sia ancora conosciuta, sembrerebbero per il momento privilegiare la pista del Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr-Foca), principale gruppo residuo di ribelli ruandesi di etnia Hutu. E il governatore del Nord Kivu, Carly Nzanzu Kasivita, ha riferito che le indagini sono in corso, è stato interrogato uno dei sopravvissuti, il quale conferma che gli aggressori si sono parlati in kinyarwanda e hanno parlato con gli ostaggi in swahili. Secondo lo Us Counter Terrorism Center, le Fdlr sono il probabile responsabile di circa una dozzina di attentati terroristici commessi nel 2009, che hanno ucciso centinaia di persone nel Congo orientale

Dopo il 2010, come conseguenza dell’azione dell’esercito congolese e dei ranger dell’Iccn, il gruppo ha rimodulato la sua strategia preferendo azioni a bassa intensità ma con profitti maggiori, soprattutto finanziari. Sono loro che nel 2018 rapirono due turisti inglesi nel parco nazionale di Virunga, rilasciandoli dopo due giorni. Nell’aprile del 2020 circa 60 membri del gruppo attaccarono una pattuglia dell’Istituto congolese per la conservazione della natura provocando 17 morti, di cui 12 ranger.

Alfredo Russo, l'addetto consolare scampato all'assalto

Del convoglio del World Food Programme avrebbe dovuto fare parte anche l'addetto consolare Alfredo Russo che però era rimasto a Goma secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti di intelligence.

Tre i rapiti dal commando. E' quanto si legge in un comunicato del vice primo ministro dell'Interno e della sicurezza della Repubblica Democratica del Congo. Il comunicato attribuisce l'attacco alle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr). "Un convoglio del Programma Alimentare Mondiale (Pam) è stato vittima di un attacco armato di elementi di Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Rldr) sulla strada di Rutshuru", si legge nel comunicato citato dal sito congolese Actualitè.Cd. Il comunicato precisa che Attanasio è stato "colpito all'addome" ed è poi morto per le ferite riportate all'ospedale di Goma. Il convoglio del Pam, riferisce il comunicato, era composto da due veicoli che trasportavano in totale sette persone. Quattro sono state rapite, ma una è stata poi liberata dalle forze armate congolesi (Fardc). Il governo congolese "non risparmierà alcuno sforzo per ristabilire la sicurezza in questa regione del paese in preda a gruppi armati nazionali e stranieri sostenuti da persone ed entità beneficiarie dello sfruttamento illegale delle nostre risorse naturali", afferma il comunicato.

Le indagini sull'attacco

Sulla responsabilità dell'attacco i servizi italiani sembrano privilegiare la pista che porta alle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr-Foca), principale gruppo residuo di ribelli ruandesi di etnia Hutu. Ad avvalorare la tesi sono state le dichiarazioni del governatore del Nord Kivu, secondo cui uno dei sopravvissuti ha confermato che gli aggressori si sono parlati in kinyarwanda, lingua parlata in Ruanda e nei territori confinanti di Uganda e Repubblica democratica del Congo, e hanno parlato con gli ostaggi in swahili.

Secondo lo Us Counter Terrorism Center, le Fdlr sono il probabile responsabile di circa una dozzina di attentati terroristici commessi nel 2009, che hanno ucciso centinaia di persone nel Congo orientale Dopo il 2010, come conseguenza dell’azione dell’esercito congolese e dei ranger dell’Iccn, il gruppo ha rimodulato la sua strategia preferendo azioni a bassa intensità ma con profitti maggiori, soprattutto finanziari. Sono loro che nel 2018 rapirono due turisti inglesi nel parco nazionale di Virunga, rilasciandoli dopo due giorni. Nell’aprile del 2020 circa 60 membri del gruppo attaccarono una pattuglia dell’Istituto congolese per la conservazione della natura provocando 17 morti, di cui 12 ranger.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, per sequestro di persona con finalità di terrorismo. Il procuratore capo di Roma Michele Prestipino, titolare del fascicolo (la Procura capitolina è titolare per i reati commessi all’estero che hanno come vittime i cittadini italiani) ha delegato le indagini ai Carabinieri del Ros. Un gruppo di investigatori del Ros si recherà oggi a Kinshasa per prendere parte alle indagini, insieme con gli investigatori locali. A piazzale Clodio si attende quindi una prima informativa in merito a quanto accaduto. La Farnesina ha chiesto all’Onu di fornire quanto prima un report dettagliato sull’attacco.

Chi sono le vittime italiane Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci

L'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio, era nato a Saronno (Varese) il 23 maggio 1977. Dopo la laurea alla Bocconi di Milano in economia aziendale, nel 2001, aveva vinto il concorso in diplomazia e nel 2003 era stato nominato Segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica. Confermato in ruolo dal 29 settembre 2004, era entrato nella segretaria particolare del Sottosegretario di Stato e poi nel 2006 nominato segretario commerciale a Berna. Nel 2010 il trasferimento a Casablanca con funzioni di console. Dopo il rientro alla Farnesina come capo Segreteria della Direzione Generale Mondializzazione e Questioni globali nel 2013, nel 2014 di nuovo in Africa come Primo segretario ad Abuja per un'assegnazione breve. Ad Abuja era tornato come consigliere nel 2015. A Kinshasa era stato nominato Incaricato d'Affari il 5 settembre 2017, e poi confermato quale incaricato d'Affari con Lettere, nel gennaio 2019.

Il carabiniere Vittorio Iacovacci avrebbe compiuto 31 anni a marzo. Era originario di Sonnino, in provincia di Latina, ed era effettivo al battaglione Gorizia dal 2016. Iacovacci era in servizio da settembre scorso all'Ambasciata italiana in Congo. "L’ultima volta che ho visto Vittorio è stato 6 mesi fa, quando è partito. La missione era finita e tra pochi giorni sarebbe tornato. Qui tutti lo aspettavamo con impazienza", racconta all’Adnkronos Angelo, zio del carabiniere ucciso.



Soldati locali e delle Nazioni Unite sul luogo dell’attacco in cui hanno perso la vita l’ambasciatore Attanasio, il carabiniere Iacovaci e l’autista del convoglio su cui viaggiavano (EPA/STR)

Le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr) sono un gruppo armato formato nella Repubblica democratica del Congo nel 2000. Difende gli interessi degli hutu ruandesi che si sono rifugiati nella Rdc ed è contrario alla presidenza di Paul Kagame. Sarebbe il successore dell'Esercito di liberazione del Ruanda e conterebbe tra le sue fila dei responsabili del genocidio dei tutsi, accusa negata dal gruppo. L'obiettivo finale della formazione è tornare in Ruanda, rovesciare il regime di Paul Kagamé e instaurare un nuovo regime politico.

Secondo Amnesty International e le reti di informazione regionali integrate, le Fdlr sarebbero responsabili di saccheggi, stupri, omicidi, rapimenti e uso di bambini soldato e sarebbero i "principali responsabili dell'insicurezza e dell'instabilità" nell'est della Repubblica democratica del Congo secondo l'Onu. L'ideologia di riferimento del gruppo, 'Hutu power', deriva dal movimento ideologico degli estremisti hutu fondato nel febbraio 1993, sostenitore in Ruanda del nazionalismo etnico. Il nome deriva dalla parola d'ordine usata dai suoi sostenitori per esprimere in inglese il potere esclusivo degli Hutu in un Ruanda 'purificato' dalla presenza dei tutsi. Ha contribuito al genocidio dei tutsi in Ruanda e al massacro degli Hutu moderati nel 1994.

Padre Giulio Albanese: "Il Congo è un inferno ignorato dal resto del mondo"

"Massacri, stupri, stragi di innocenti. Il Congo è un inferno ogni giorno di più, ignorato dal resto del mondo. Anche a causa del fallimento delle missioni Onu e della Comunità internazionale": lo dice in una intervista alla Stampa il missionario comboniano padre Giulio Albanese, all'indomani dell'uccisione nel Paese africano in un agguato dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e di un carabiniere, e del loro autista.

Giornalista (ha fondato l`agenzia Misna, Missionary International Service News Agency) ed editorialista dell`Osservatore Romano, Padre Albanese descrive così la realtà del Congo: "È un disastro quotidiano, provocato da un intreccio mortale di bande armate, dalla matrice islamista ma non solo. Alcune giungono dai Paesi limitrofi, lungo il confine con Uganda e Ruanda. Fanno il bello e il cattivo tempo, con una violenza che va al di là di ogni fantasia e immaginazione. A queste formazioni si aggiungono i Mai-Mai, squadre 'patriottiche',schegge impazzite che una volta stanno da una parte una volta dall`altra. In Congo basta avere un mitragliatore per sbarcare il lunario. E poi, sullo sfondo, gruppi economici 'occulti' (è un eufemismo,ovviamente)".