Liberato padre Luigi Brena, il missionario italiano sequestrato in Nigeria

La polizia nigeriana è riuscita a liberare i due sacerdoti sequestrati domenica scorsa: si tratta del missionario italiano padre Luigi Brena e di padre Emmanuel Silas, della diocesi di Kafanchan. Il 64enne dell'ordine dei Chierici regolari somaschi, era stato rapito a Ogunwenyi, nell'area del governo locale sud-occidentale di Ovia, nello Stato di Edo nel sud della Nigeria. La polizia afferma in una dichiarazione che il missionario è stato liberato grazie ad un blitz condotto dalle forze dell'ordine. Nella dichiarazione si precisa che il comando di polizia dello Stato di Edo era stato avvisato nel pomeriggio di domenica del rapimento avvenuto la strada Ogunwenyi attraverso la comunità Usen.

"Gli agenti di polizia sono immediatamente entrati in azione e hanno seguito i rapitori nel loro accampamento nella foresta - prosegue la dichiarazione - I sospetti rapitori, dopo aver scorto gli agenti, hanno aperto il fuoco, ma i poliziotti hanno neutralizzato tre dei banditi mentre il resto della banda è fuggito con varie ferite da arma da fuoco, abbandonando la vittima''.

''Il reverendo padre è stato immediatamente portato d'urgenza all'ospedale universitario di Igbinedion, Okada, per cure mediche - aggiunge la dichiarazione - Nel frattempo, è in corso un'intensa perlustrazione nella boscaglia per arrestare i rapitori in fuga". Nello stesso Stato di Edo nei giorni scorsi sono stati rapiti altri due sacerdoti nigeriani, padre Peter Udo e padre Philemon Oboh, mentre un altro prete nigeriano è stato rapito ieri Zambina, nello Stato nord-orientale di Kaduna. I rapimenti di sacerdoti cattolici sono in crescita in Nigeria, insieme a quelli di cittadini comuni, nigeriani e stranieri.