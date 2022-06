Luisa Dell'Orto, la suora italiana uccisa ad Haiti

Una suora italiana originaria di Lecco, Luisa Dell'Orto, di 65 anni, è stata uccisa ad Haiti, nella capitale Port au Prince dove da anni operava per aiutare i bambini che vivono nelle strade dell'isola caraibica. Al momento non è chiara la dinamica dell'omicidio, ma secondo le prime informazioni, la religiosa sarebbe rimasta ferita durante una rapina, con il decesso che è avvenuto in ospedale. La triste notizia è stata confermata dalla Arcidiocesi di Milano con una nota: "La suora era considerata l'angelo dei bambini di strada ed era la colonna portante di Kay Chal, ?Casa Carlo?, in un sobborgo poverissimo di Port-au-Prince".

Suor Luisa - che ha dedicato la vita e la missione ai baby schiavi - è stata gravemente ferita nell'aggressione: portata d?urgenza all?ospedale Bernard Mevs, vi si si è spenta poco dopo, due giorni prima di compiere 65 anni. La notizia ha prodotto un fortissimo impatto a Port-au-Prince dove ?seur Luisa?, come la chiamavano, era un?istituzione.

?Casa Carlo? è stato ricostruita grazie ai fondi raccolti dalla Caritas italiana con la maxi-colletta del 2010, promossa dalla Cei. Il centro ? animato anche dai volontari della Caritas ambrosiana ? offre anche uno spazio sicuro a centinaia di bimbi del poverissimo quartiere. La religiosa si era occupata della sua ricostruzione dopo il catastrofico terremoto che aveva colpito Haiti nel 2010. Nata a Lomagna (Lecco) il 27 giugno 1957, suor Luisa era laureata in Storia e Filosofia; entrata nella Congregazione delle Piccole sorelle del Vangelo di Lione a 30 anni era partita per il Cameroun. Nel 1994 aveva conseguito la laurea in Teologia in Svizzera. Dal 1997 al 2001 è stata missionaria in Madagascar, dove oltre alle varie attività pastorali, insegna Etica Generale e Speciale. Dal 2002 era missionaria ad Haiti. Ha anche insegnato Storia della Filosofia e la Dottrina sociale della Chiesa e ha fatto parte del Comitato di Redazione di una rivista locale.